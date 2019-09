ZVAO ME JE DA VOZIMO KAJT! NISAM OTIŠAO! Edin Škorić se KAJE što nije sa Gruom otišao na Dunav: TREBALO JE DA KRENEM S NJIM!

Bivši odbojkaš Edin Škorić, jedan od najboljih prijatelja pokojnog repera Dalibora Andanova Grua, kaje se što nije otišao sa Gruom na kajting kada ga je zvao.

"Poslednji put smo se čuli na dan tragedije, zvao me je da vozimo kajt. Nisam otišao. Sada mi je žao što sam ga odbio. Možda je trebalo da krenem s njim. Njega niko nije mogao da odgovori od kajtinga, to je bila njegova strast", rekao je kroz suze Edin.

Edin se prvi popeo na binu i oprostio se na komemoraciji u Domu omladine od repera.

foto: Sonja Spasić

"Brate moj, ostavio si tri velika bogastva da o njima, zajedno sa našom braćom, brinem - sinove Vuka i Relju i suprugu Danicu. Nadam se da ću imati dovoljno mudrosti da im objasnim da nisi otišao, već da si dobio drugu novu ulogu u njihovim životima", rekao je Škorić i dodao: "Naučio si me kako da živim, a da ne preteram. Nisi me naučio samo jedno - kako da ja tebe isto to naučim. Nije te pobedio ni kajt, ni vetarm ni Dunav, ni životm ni sudbina. Nisi otišao, ovde si u meni, u nama".

