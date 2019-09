PROSTITUTKE NE TREBA KAŽNJAVATI! SAJSI MC ISKRENO O ZABRANJENIM TEMAMA: Evo da li reperka ima eksplicitni snimak i zbog čega kažu da je KONTROVERZNA!

Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi MC, progovorila je o temama koje zanimaju sve, a njeni najverniji fanovi znaju da nema "dlake na jeziku".

Ona je pričala o prostituciji, svojim eksplicitnim slikama, kao i zbog čega je dobila epitet da je "kontroverzna".

Neprestano je u javnosti tema prostitucije, pa neki su stava da ih treba kazniti, neki da je treba legalizovati... Šta ti kažeš?

- Svakako ne treba kažnjavati, jer to nema svrhu. Toga će uvek biti, to je nemoguće iskoreniti. Ne znam kakav je kod nas zakon, ali svakako ne mogu da izmislim toplu vodu za nešto što niko od nastanka civilizacije nije uspeo da reši. Nisam puno ni mislila o toj temi.

"Kontroverzna", "bez dlake na jeziku" i "bezobrazna" - šta si najviše od svega toga? Kako objašnjavaš samoj sebi tu reč "kontroverzna", kada si ti u pitanju?

- To je meni više dosadno. To su neki epiteti koji su bili nalepljeni pre desetak godina. Ja jesam stvarno pionirski radila neke stvari, koje se tek sada rade. Ženski reper, kada sam ja počinjala 2002. godine, stvarno je bilo onako šokantno za okolinu. To da sam ja bez dlake na jeziku, to niko nije. Ne možeš kroz život ići tako otvoreno, nije prirodno. Ja jesam neko ko govori o tabuima, ali ja svakako ne bih volela o nekim stvarima da govorim. Na primer, politiku obrađujem na drugačiji način nego neko drugi. Bukvalno, ne postoji osoba "Što na umu, to na drumu", to čak nije dobro ni za posao, a nije ni zdravo. To su neki epiteti koji mene prate i ja ih prihvatam.

Što nemaš silikone, što nisi urađena kao mnoge žene danas?

- Čak je i pisano dosta puta, postoje komentari: "Ona izgleda tako zato što ima dosta plastike u sebi i šminka se pola sata". Mislim, to su nebulozni komentari, ali znam da i svaka žena dobija gomilu komentara što se tiče njenog tela, lica.

Da li bi nekada ušla u rijaliti?

- Znaš, ono, nikad ne reci nikad. Mene bi lično smaralo da budem sa gomilom ljudi, da spavamo u istoj prostoriji... Ali, zavisi šta ti nude. Ako oni meni nude nešto što je meni neophodno... Nisam iz fazona "jao, ti ljudi koji su tamo, meni je to strašno...". Ljudi pokušavaju da prežive. Ako je to način da on hrani sebe i svoju porodicu, tu nema mesta ni za kakve diskusije. Treba razumeti, stvarno.

Pojavile su se tvoje eksplicitne fotografije, koje si prokomentarisala izjavom da pravi p*rno snimak tek sledi. Postoji li stvarno?

- Kad ti život da p*rno snimak, ti obećaš da ćeš da napraviš još. (smeh) Pazi, onda bi svaki moj nastup bio takav snimak... To je neko skinuo sa "Insta storija" i postavio na porno sajt. Znači, svako može da uzme delić mog nastupa, da ga skine i stavi na p*rno sajt. Kad se to desilo ja sam ugrabila priliku i svima potvrdila da imam, zato što se tako radi "spin".

