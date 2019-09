NEMAM DEO TRICEPSA, IMAM METALNE PLOČE UMESTO KOSTIJU! Dea Đurđević otkrila najpotresniji deo posle OPERACIJE, a NJEGOVE reči još joj odzvanjaju u ušima dok su je kačili na MAŠINU!

Dea Đurdević je istinski heroj sa voljom od čelika. Lavovski se borila posle teške saobraćajne nezgode u kojoj je otkinuta leva ruka, a lekari su tada rekli da se u medicini njen slučaj definiše kao povreda nastala u ratu.



Dea je tada odlučno rekla "Pokazaću vam ko sam i koliko sam jaka". Nakon sedam meseci borbe dvadeset operacija i brojnih ožiljaka po čitavom telu, voditeljka i dalje ne skida osmeh sa lica.

"Nemam deo tricepsa, imam metalne ploče umesto kostiju. Profesor Bumbaširević je povezao ruku, a moji fizijatri su bili takvi stručnjaci da su uspeli da je "probude". Cilj mi je da za Novu godinu podignem obe ruke uvis, a sada smo negde na pola puta. Mislim da ću za doček moći da đuskam", otkriva svoje želje voditeljka i opisuje momenat kada su joj saopštili da više nikada neće moći da pomeri ruku:

"Bila sam u bolnici, doneli su neke mašine, nisam ništa razumela... Rekli su mi: "Ne živi ruka". Probali su jednom, drugi, treći put da učine sve da je osetim... Saopštili su mi da ako se treći put ne oseti nikakva kontrakcija, pomeranje, tu je kraj. Onda je došao profesor Bumbaširević koji je rekao:

"Ovo mi je druga kuća, kod kuće samo prespavam. Vežbe mi traju oko tri sata. Za mesec i po dana vratila sam funkciju ruke, ako se samo setimo da je meni fizički bila ruka ods

tranjena. Imala sam dobru volju, a oni sve ostalo. Nisam mogla da pomerim ruku centimentar, sada šaku mogu da pomerim do usta. Išla sam kod mnogih, ali nije bilo rezultata. U ovim slučajevima ono što uradite za godinu dana, to vam je to - kroz osmeh prepričava Dea, koja nije skidala osmeh s lica ni u najtežim trenucima.

"Milimetar sam je pomerila, a on je rekao: "Ako nadeš dobre stručnjake, moći ćeš da pomeriš ruku". I stvarno je pomeram sada" kaže Dea i dodaje: "Potrebno je mnogo strpljenja i tolerancije. Uz sve probleme koje imate u odredenim momentima, imate i strahovite bolove. Ali, onda čuješ ljude koji govore "ajmo, napred" i ti stvarno uradiš ono za šta si mislio da je nemoguće. Znam da taj datum neću slaviti kao drugi rođendan... Ne mogu. Ne pada mi napamet da slavim. Sigurno ću obeležiti na drugi način.

