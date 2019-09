IVA GRGURIĆ BILA U VEZI S TAJKUNOM OD 70 GODINA: Učesnicu Zadruge prebile žena i ćerka njenog ljubavnika

Iva Grgurić (26) na sve načine pokušava da izbije u prvi plan u rijalitija „Zadruga“ i da se izdvoji od ostalih učesnika, ali zato kao zmija noge krije svoju prošlost i o pikanterijama iz privatnog života izbegava da priča.



Ali starleta iz Hrvatske, koja želi da gradi karijeru u Srbiji, ima i te kako zanimljivu prošlost. Ona je, kako Kurir saznaje, u Zagrebu poznata po dvogodišnjoj vezi sa sedamdesetogodišnjim tajkunom Marijanom Šarićem. Iva, prema rečima našeg dobro obaveštenog izvora, nije marila ni to što je on u braku i što ima decu, već se trudila da ga odvoji od porodice, zbog čega je dobila batine od njegove žene i ćerke.



- Iva nema stida, a ni srama. Spremna je na sve. Zavela je čoveka koji je ozbiljno bolestan samo da bi ga materijalno koristila. I to joj je polazilo za rukom. On je u nju gledao kao u ikonu, kupovao joj je skupocene poklone, plaćao putovanja i ko zna šta sve što se ne zna. U početku su se krili od ljudi, ali su brzo bili i raskrinkani. Svima je bilo jasno zbog čega se zabavlja sa čovekom koji je toliko stariji od nje. Ona se pravdala da su zaljubljeni jedno u drugo, ali to je samo farsa - priča naš sagovornik blizak Ivi.



On tvrdi da joj je tajkun otvorio kozmetički salon koji je morala da zatvori zbog njegove supruge i ćerke.



- Taj biznismen je bio galantan, želeo je da joj pruži sve i da joj nadoknadi to što svoje mlade godine troši na njega. Međutim, ona nije imala meru, tražila je od njega da joj otvori kozmetički salon i da joj plaća stan, što je on i učinio. Kada su njegova supruga i ćerka to saznale, nastao je opšti haos. Svaki dan su je maltretirale i zahtevale da se skloni od njega. Videle su da ga koristi i po svaku cenu su želele da ih razdvoje. Nekoliko meseci pre njenog ulaska u „Zadrugu“ dobila je batine, od kojih se jedva oporavila - kaže naš izvor.



Prema njegovim rečima, Marijan nije mogao da podnese pritisak, pa je rešio da ostavi Ivu.



- Veza im se završila zbog čestih fizičkih nasrtaja članova njegove porodice na nju. Tada je on rešio da stavi tačku na taj odnos i rekao joj da se iseli iz stana koji je on plaćao. Salon je zatvorio i prekinuo svaki kontakt s njom. Zbog toga što više nema izvor prihoda je i rešila da se probije preko rijalitija - završava naš izvor.



