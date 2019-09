RASTA NE DA ANI VILU U VELIKOM MOKROM LUGU?! Reper neće da ZAVRŠAVA kuću, neće da je deli sa bivšom, pa kupio LUKS stan! Evo šta je pevačica tražila

Stefan Đurić Rasta obustavio je radove na izgradnji velelepne vile u Velikom Mokrom Lugu, koju su otpočeli još pre tri godine dok je bio u braku sa pevačicom Anom Nikolić.

Reper je odlučio da navodno ne završi kuću na 10 ari placa zato što je Ana prilikom razvoda tražila da joj pripadne pola nekretnine, budući da su započeli da je grade u vreme najveće ljubavi.

"Na mestu gde je trebalo da bude luksuzna vila od pola miliona evra još je gradilište, a radovi nisu odmakli ni pedalj. Bukvalno je sve stalo onog trenutka kada su se Ana i Srefan razveli. Ona je tada tražila da pola kuće pripadne njoj, čemu se on protivio. Bio je za to da se nekretnina stavi na ćerku, a da vilu do njenog punoletstva iznajmljuju, što Ana nije htela ni da čuje", govori dobro obavešten izvor.

"Oko toga su se baš sukobili, tako da je Rasta rekao da vilu neće ni sagraditi dok mu ćerka ne poraste. Umesto da završi radove, Rasta je novac uložio u stan u koji se nedavno uselio. Nije mu palo na pamet da ulaže u nešto oko čega će se posle suditi, budući da su radove otpočeli dok su bili u braku i finansijski su zajedno učestvovali u istom" završava priču izvor.

Kako se saznaje, Rasta je navodno ponudio Ani da joj isplati njen deo, a da on sam završi kuću, na šta ona nije želela da pristane. Budući da nije imao izbora, te da je proteklih meseci bukvalno živeo u studiju, odlučio je da kupi stan.

Rasta i Ana nisu se javljali na telefon kako bi potvrdili ove informacije.

