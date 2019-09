OTAC JU JE NAPUSTIO SA 3 MESECA! Ruška Jakić se 3 PUTA udavala, a ćerku je krila od javnosti! Evo kako izgleda Ana, a njen život je bio u EMOCIONALNOM HAOSU (FOTO)

Voditeljka Ruška Jakić dobro je poznata javnosti, što se ne može reći za njenu ćerku. Udavala se tri puta, a važi za jednu od najvećih srpskih zavodnica. Iz prvog braka ima ćerku Anu koja se tokom fakulteta odselila u Italiju gde je nastavila svoje školovanje, a iako joj je majka dobro poznata voditeljka, nju su građani Srbije retko imali prilike da upoznaju.

Anin životni put nije bio lak, otac ju je napustio kada je imala samo tri meseca, a kasnije se vezala za Ruškinog drugog supruga koji je jedno vreme za nju predstavljao očinsku figuru.

Kad je Ana imala četiri godine Ruška se udala za muzičara Voju Milinu i Ana se seća života sa tim čovekom kao divnog perioda odrastanja uz čoveka kojeg je smatrala drugim ocem.

"Bio je veoma posvećen porodici, a prema meni se ponašao kao otac. Vodio me je na skijanje, naučio me je da plivam, odvodio me u školu i sve je bilo divno do moje 17. godine i drugog velikog životnog iskušenja za mene i moju majku kada je saznala da on ima ljubavnicu. Taj brak je propao, a ja sam se emocionalno anestezirala i zatvorila u sebe. Bol koji je krenuo nakon odlaska drugog najvažnijeg čoveka u mom životu je bio snažan", ispričala je svojevremeno za medije.

Ana je u osamnaestoj godini, na insistiranje svoje majke, upoznala svog biološkog oca.

"Bila sam tad u emocionalnom haosu. Odlučila sam tad da ga više nikad ne vidim, a kroz glavu mi je samo prolazilo “ gde si bio toliko godina...?”", rekla je ona jednom prilikom.

