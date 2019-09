NIJE BILO ŠANSE DA GA SPREČIMO! Aleksandra o ovome nikad do sad nije pričala: Majke će je SAVRŠENO RAZUMETI!

Aleksandra Živojinović otkrila je da njen naslednik Aleksandar po svaku cenu hoće da ustane, iako je još uvek mali za to! Pevačica ne krije koliko uživa u majčinstvu i najviše voli da provodi vreme sa njim, a uspela je i "uskoči" u stare pantalone iako nije žurila da povrati devojačku liniju.

Na pomen sina osmeh joj se razvuče preko usana i ne zna šta bi o njemu prvo rekla.

"On je jako dobra beba i sluša sve. Voli da bude sa svima, voli ljude generalno. Nije zahtevan i nije od onih beba koje plaču kada im priđe neko nov. Navikli smo ga na društvo od rođenja, pa sada može svako da ga uzme u ruke i možemo bez problema da ga ostavimo bakama i dekama na čuvanje. Naravno, najviše voli da je sa mamom i tatom, ali ne buni se ni kada je sa našim roditeljima", kaže ponosno Prija i dodaje:

"Zubići mu uveliko izlaze. Sada je u fazi da hoće da ustane po svaku cenu, što je neverovatno jer je jako mali za to. Počeo je da sedi samostalno još pre dva meseca, a neka deca ni sa osam meseci ne mogu da sede sama. Pokušavali smo da ga sprečimo u tome, ali nije bilo šanse. Jednostavno je hteo da sedi i seo je i to je bilo to", rekla je kroz smeh poznata mama.

foto: Printscreen, Premijera

Kako kaže, nije joj bilo lako, ali je uspela da oslabi čak 24 kilograma.

"Sada imam 54 kilograma, a posle porođaja sam imala 78. Zahvaljujući savetima jedne doktorke, kojih sam počela da se pridržavam samo nekoliko dana nakon što sam se porodila, uspela sam da uđem u stare pantalone. Sa treninzima sam krenula tek pre par dana", iskrena je bila pevačica, koja želi da pošalje poruku svim mladim mamama koje se bore sa viškom kilograma.

"Sve se može kad hoće. Potrebno je samo da odlučite, potražite pomoć i pridržavate se saveta stručnog lica. Ja sam štreber kada je reč o tim stvarima i zaista sam bila ažurna. Rezultati zbog toga nisu izostali", ističe ona.

Rođenje sina Aleksandra promenilo ju je iz korena. Iako je njen sin još uvek mali, volela bi da mu, kako kaže, podari društvo.

"Volela bih jako da mu rodim sestru. Jeste još uvek rano, imala sam carski rez pre samo šest meseci, a zna se da žene koje dete rode na taj način moraju da naprave pauzu bar dve godine, ali ako me pitate da li bih volela drugo dete, da, volela bih i volela bih da to bude ćerka", kaže Aleksandra.

foto: Printscreen, Amidži šou

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir