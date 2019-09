DALILA OBJA[NJAVA KAKO JU JE SVEKRVA PROVOCIRALA: Biljana mi je rekla da će da mi ispeče prase!

Dalila Dragojević ispričala je kako ju je svekrva Biljana Dragojević provocirala na nacionalnoj osnovi i rekla da može da dođe kod nje u goste, ali da će joj ispeći prasence.



Učesnica „Zadruge“ govorila je o svom odnosu s majkom svog supruga Dejana Dragojevića i rasplakala se. Ona je kroz suze poverila Jeleni Krunić kakve stvari je trpela od Biljane i da ona neće da je prihvati jer je muslimanka.



- Meni je Deki rekao da je problem što sam druge vere. Kad je trebalo tamo da dođemo, ona je rekla: „Eto, neka nam dođe Dalila u goste, ispeći ćemo joj jedno prasence.“ Fanovi su joj na Instagramu napisali: „Uradite deratizaciju posle nje“, nikad ranije nije obrisala te komentare - rekla je Dalila i nastavila:



- Mene to boli. Kad smo bili u „Parovima“, donesu se stvari, hrana Aleksandri, ona govori: „Evo, stiglo mi od moje svekrve.“ A ja i Dejan sedimo - rekla je ona plačući.



Dalila je rekla i kako se Biljana mešala u veze svojih sinova.



- Dejan je poslao poruku Dušici u studiju dok ste vi bili u „Zadruzi“ da će David biti u vezi sa Aleksandrom sve dok to Biljana bude podržavala i da se ona uvek mešala u veze. Ona je to demantovala. Kad je David stupio sa Anom u vezu, za nju je pričala sve najgore. Ona i Ana su sada okej, to je lepo, ali meni su se mnogo teže reči izgovorile.



Dalila kaže i da je Dejanu rekla da može da se vidi sa svojom majkom ako to želi.



- Rekla sam Dejanu: „Ti ako imaš potrebu da ideš, ti idi, ja ne moram da idem.“ Rekla sam da može da dođe na rođendan, ali on je rekao: „Koliko sam ja povređen, ti si duplo više“ - kazala je ona plačući, a cimerka joj je brisala suze.



Dejan je pružio podršku svojoj ženi i rekao da je njegova majka pričala svašta o Dalili.



- Najgore reči su izgovorene od strane moje mame. Meni je tata to rekao. To jeste tačno, znam njene reči, žargon i način na koji priča. Njoj je ovo ušlo u krv, voli da komentariše. Na rođendan nije došla, zvali smo je preko tate - rekao je Dejan.

Biljana Dragojević

VIŠE VOLIM PILETINU foto: Marina Lopičić Kontaktirali smo i s Biljanom, koja je demantovala ovo. - To za to prasence su pisali fanovi, ne ja. Ne mogu ja da brišem svaki komentar, vređali su i mene pa nisam sklanjala. Ja Dalilu nisam vređala na nacionalnoj osnovi. Ne znam zašto potežu te priče, a rekli su da neće. Ja volim više piletinu nego prasetinu. Nisu me ni zvali na rođendan, to nije istina. Oni uvek mogu da dođu kod mene, kako je David došao sa Anom? A to za stvari, nisam slala Aleksandri, a da Dejanu i Dalili ne pošaljem. Ne mogu ja detetu da ne pošaljem. Stvarno ne treba da pričaju te stvari - kazala je Biljana Dragojević za Kurir.

Objavio slike Kralj ljubi

DALILU! foto: Facebook Voditelj je pred utakmicu Crvene zvezde s Bajernom najavio senzacionalne fotke. - Ako večeras pobedi moja Zvezda, od sreće ću da objavim slike gde se ljubim s Dalilom - napisao je on na svom Fejsbuk profilu, a bez obzira na rezultat, sliku je objavio.

