DOŽIVEO SAM SCENU IZ HOROR FILMA, ALI SAM SPASAO JEDNU DUŠU! Komentar njenog dečka na Instagramu otkrio šta se desilo sa Dunjom Ilić! ODVEZENA BEZ SVESTI NA ISPIRANJE ŽELUCA?!

Kontroverna pevačica Dunja Ilić, koja već neko vreme živu u Italiji, napravila je pravu pometnju u medijima objavivši uživo na Instagramu da je popila tablete i da joj je dosta života.

Fanovi i mediji su se zabrinuli, a budući da živi u inostranstvu veoma je teško saznati šta se desilo sa pevačicom. Mnogi njeni pratioci su ostavljali poruke na Instagramu tražeći bilo kakvu informaciju.

"Ljudi, dajte ako je neko od njenih prijatelja ovde ili s njom u kontaktu ili šta god, samo da kaže da je sve u redu, ove stvari nisu za z*jebanciju, nije naivno", napisao je jedan pratilac i ubrzo je dobio odgovor.

"Njen dečko Fredy je napisao na storiju da je sinoć doživeo scenu iz horor filma, ali se završa noć tako što je spasao jednu dušu", stigla je navodno prva informacija o Dunjinom stanju.

Kako javljaju beogradski mediji, Dunja je pronađena u besvesnom stanju. Ukazali su joj pomoć i prevezli je u bolnicu na ispiranje želuca. Ona se trenutno oporavlja, a njeni prijatelji i članovi porodice bili su šokirani ovim saznanjem. Njena majka bi uskoro trebalo da krene za Bolonju kako bi bila uz ćerku.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Dunja se uključila uživo na Instagramu i rekla je da je umorna i da umire.

"Umirem, plašim se nepoznatog. Molim vas slušajte me, ne pričam ovo da bih bila u centru pažnje. Prestala sam da pijem alkohol pre godinu dana i da uzimam koku. Sad ću da umrem i boli me ku*ac, ako i ne umrem, i tad me boli ku*ac. Zlostavljana sam od svoje pete godine. Kada sam išla sa ocem i sa njegovom tadašnjom devojkom na jedno putovanje, ona je komentarisala kako je njegov odnos prema meni klasičan incest i boleština. Ja verujem i dan-danas da je moj otac imao neke emocije prema meni koje nisu u skladu sa očinskim. Umreću, ništa nemam da izgubim", rekla je Dunja i potom ispričala kako sumnja u to da su njeni roditelji zaista njeni, te da je ona usvojena.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/Foto Printscreen/Instagram

Kurir