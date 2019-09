RADANOVIĆA OPALILE EMOCIJE PRED SVIMA! Rasplakao se zbog Šaka Polumente! (KURIR TV)

Ima i on dušu

Sloba Radanović sinoć je zapevao na jednom prestoničkom splavu, koji umalo nije potonuo zbog ljudi koji su svaki čas pristizali. Mikrofona se latio sat vremena posle ponoći, a završio u ranim jutarnjim satima. Alal mu vera!

Čim je izašao na binu krenuli su aplauzi i bacanje u trans, dok su devojke opkolile binu i vrištale njegovo ime. Iako mu je očigledno bilo drago što ga ribe vole, on nije dozvolio da ga to poljulja već je profesionalno radio sa svojim bendom. Međutim, kada je zapevao pesmu "Nedostaješ", koju u originalu izvodi Šako Polumenta, on je totalno promenio svoje raspoloženje i izraz lica.

foto: Printscreen Kurir TV

Emocije su ga dotukle, a to dokazuje i trljanje očiju tokom refrena. Suze očigledno nije uspeo da sakrije.



Ostaje pitanje da li je Radanović ispoljio emocije zbog svoje prošlosti koju su obeležile njegova bivša supruga Kristina Kija Kockar i bivša devojka Luna Đogani, ili pak nedavni raskid sa misicom Ljubicom Rajković, koju je navodno ostavio zbog ljubomore.

Kurir.rs/Marija Dejanović/Foto: Printscreen Kurir TV

Kurir