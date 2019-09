ZBOG NJE JE LUKAS OSTAVIO MISICU? Evo sa kojom starletom se provodio CELU NOĆ! (FOTO)

Aca Lukas navodno je raskinuo sa misicom Jovanom Doroški zbog Nataše Šavije. On je viđen na jednom prestoničkom događaju u provodu sa poznatom starletom, što je i pokrenulo sva šuškanja.

"Svi su se iznenadili kad je Aca došao na zabavu sa Natašom. Njih dvoje se nisu odvajali, sve vreme su nazdravljali, smejali se, šaputali, a Lukas je držao ruku na njenom kolenu. Prisutni su se pitali da li su zajedno, a on je ponavljao da je Šavija njegova 'specijalna drugarica", rekao je izvor pa dodao: "Malo su popili i đuskali. U čiju kuću su posle otišli, to se ne zna", zaključio je on.

Inače, njih dvoje bliski su već neko vreme, a Lukas je nedavno posetio i njen butik u Novom Sadu.

"Odjednom je prestao da se pojavljuje sa Jovanom na događajima, a kraj braka je proslavio sa tri drugarice u kafani. Aca se smuvao sa misicom početkom juna i njihova veza je delovala vrlo ozbiljno. Očigledno je da su se posvađali i raskinuli", ispričao je izvor.

Lukas je, međutim, na pitanje da li je pao na čari lepe starlete Nataše Šavije, ostao tajnovit.

"Šta je to starleta? Koliko znam, devojka ima butik. Ma, kakva veza... Ja sam vam sav nevezan", rekao je on kroz osmeh.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Marina Lopičić

Kurir