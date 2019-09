LORENA I JA SMO NAVIKLE BEZ DARKA! Ana Sević priznala: Tek uz novog dečka shvatila je šta su OSLONAC I POŠTOVANJE?!

Ana Sević istakla je da su ona i njena naslednica "navikle bez Darka Lazića", njenog bivšeg muža, koji je i dok su oni bili u braku dosta radio te često bio odsutan. Sa druige strane, srećna je što je mala Lorena njenog novog dečka dobro prihvatila, jer da nije tako - njih dvoje i ne bi bili zajedno.

Na jednoj proslavi u Beogradu objasnila je da je, iako je sa Darkom u dobrim odnosima, tek pored Danijela shvatila šta su bezuslovna podrška, oslonac i poštovanje. Na tom događaju, inače, bila je sama, a ne sa novim dečkom. Evo i zašto:

"Sama sam jer je Daniel u Minhenu na utakmici, a ja sam to morala da propustim, nažalost. Ne ljutim se što nije ovde sa mnom jer i ja obožavam da gledam fudbalske utakmice i još sam vatreniji navijač od njega. To je stanje delirijuma kada sam ja na tribinama, a često mi se omakne i neka žestoka psovka. Na stadionu pustim glas i sve negativno izbacim iz sebe", kroz smeh je otkrila pevačica koja tvrdi da je uz sadašnjeg dečka napokon našla onog pravog muškarca.

"Izuzetno sam srećna uz Daniela. Uz njega sam shvatila šta su bezuslovna podrška, oslonac i poštovanje. S njim sam našla novu dimenziju ljubavi", ispričala je ona, ističući da još nije spremna za novi brak.

"Još je rano da se priča o braku. S druge strane, moja ćerkica Lorena, Daniel i ja uživamo, što je najbitnije. Takođe, veoma sam srećna što moja ona voli mog dečka jer da se ona ne slaže s njim, mi nikada ne bismo bili zajedno", rekla je Ana, pa se još jednom osvrnula na odnos sa bivšim.

"Notorna je laž da sam branila ocu da viđa dete. Otkad samo se razveli, on je uvek mogao da dođe, da je vidi i da provodi vreme s njom, međutim, on to nije radio, i to je stvar njegovog izbora. On ima razloge za svoje ponašanje. Nažalost, sa Darkom je uvek bilo tako, često je bio odsutan i Lorena i ja smo navikle da ga nema, a još je gore sada, kada smo razvedeni", zaključila je ona.

