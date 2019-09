LUNA PRIZNALA ČIME JU JE MARKO KUPIO: Fizički izgled nije bio presudan, ovo OBOŽAVA kod svog dečka!

Foto: Printscreen/Magazin In

Luna Đogani uplovila je u vezu sa Markom Miljkovićem, koja i dalje traje, a sada je otkrila kako ju je on osvojio.

Pobednica druge sezone rijalitija objasnila je kakav je Marko muškarac i šta joj se sve kod njega dopada.

"On je ozbiljan, iskusan, ne smara, ne zove, imam mnogo toga da naučim, prošao je mnogo toga, borac je, samostalan. Volim što je stariji od mene. Kod mene fizički izgled nije presudan, a ono što mi prija je njegova podrška, on je moj prijatelj. Mogu u svakom trenutku da se oslonim na njega", rekla je Luna u emisiji "Magazin IN".

