STANIJA SE UDAJE? Marko hoće da se OŽENI starletom, a ona iznela sve zajedničke PLANOVE!

Stanija Dobrojević vratila se u Srbiju posle 2 meseca i videla dečka Marka Markovića, a sad su otkrili svoje planove za budućnost.

Starleta je priznala da se sve vreme čula sa Markom preko video poziva, kao i da joj je najviše falilo da ga poljubi i zagrli.

"Pričala sam sa Markom o tome da dođe u Ameriku i on bi to jako voleo. Mada imamo problem s papirima. Ja imam njihove papire, ali sada je veoma teško da se oni dobiju. Možda bismo mogli da se venčamo, ali to mora Marko da odluči", rekla je kroz smeh Stanija, a Marko je otkrio da bi se odmah njome oženio, što je bilo potpuno neočekivano:

"Samo iz ljubavi bih zaprosio Staniju. Nikada zbog papira. Volim je i zaljubljen sam u nju, pa što se ne bismo onda i venčali. Međutim, ponavljam, neću da se ženim Stanijom zbog papira", kratak je bio maneken i prepustio reč svojoj starijoj izabranici, koja je otkrila da je njeno trenutno zanimanje: starleta u penziji.

"Pre više od deset godina uvela sam termin starleta u Srbiji. Tada nam je bio cilj da kopiramo stil Kim Kardašijan, što smo i uspeli. Međutim, danas postoji armija tih nekih "starleta" i zbog tih svih devojaka ja sam odlučila da budem starleta u penziji. Mnogi se pitaju šta znači to da sam u penziji. Pa, sve što sam mogla ja sam uradila. Bila sam u dosta rijalitija, postala sam zvezda, imala sam kratku muzičku karijeru, slikala sam se za mnoge muške magazine, a pritom sam obrazovana i ekonomista sam, sve sam uradila što sam mogla. Tako da, vreme mi je za penziju", kaže Dobrojevićeva.

