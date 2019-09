BUBAMARA SE BAŠ NAMERAČILA: Dari bivši muž sredio duet sa DJ Snejkom!

Dara Bubamara planira da snimi duet sa svetski poznatim francuskim di-džejem Snejkom, saznaje Kurir od izvora bliskog pevačici.

foto: EPA/ GUILLAUME HORCAJUELO

Naime, Dara i autor poznate pesme „Taki, taki“ upoznali su se lično u Srbiji, jer je njen bivši suprug Milan Kesić di-žejev prijatelj. Njihovo poznanstvo dogodilo se još 2008. godine, kada je Francuz puštao muziku na venčanju pevačice i biznismena.

Mladencima je popularni di-džej, koji je tada bio još u usponu, gostovao na svadbi kao muzički poklon, a na gala proslavi napravio je ludu atmosferu. I sama Dara nedavno je na svom profilu na Instagramu objavila fotku sa svog venčanja na kojoj Snejk pušta muziku, pa ga je i tagovala uz emotikon srca. Na fotografiji se videlo da je i pevačica bila oduševljena izborom za đusku, pa u pozadini igra.

foto: Dragana Udovičić

- Dara voli moderan zvuk i ne beži od eksperimenata. Kada joj je predloženo da napravi hit duet sa Snejkom, oduševila se i već postoje neke naznake da će do saradnje doći, jer i di-džej ima lepo mišljenje o njoj. To će biti prava bomba - kaže izvor blizak folkerki, dok Kesić i Bubamara nisu bili dostupni za komentar do zaključenja broja.

foto: AP / Jordan Strauss



Inače, poznato je da Milan o svojoj bivšoj supruzi vodi brigu kao da su i danas u braku, jer je ona majka njihovog sina Koste. Dara je u poslednje vreme, kako je rekla, dobila energiju koju nikad dosad nije imala u karijeri, ali teško da je od nje iko očekivao saradnju sa svetskom zvezdom. No, kako stvari stoje, i to je moguće.

Uspešan

SNEJK SNIMAO SA SELENOM GOMEZ I LEDI GAGOM

Di-džej Snejk ima 33 godine i svetsku karijeru, a na Jutjubu njegov kanal prati 16,5 miliona ljudi. Rođen je u Parizu, a veliku popularnost stekao je 2011, kada je snimao za album Ledi Gage, što mu je donelo i nominaciju za Gremi. Njegovi spotovi i pesme su autentični i skupi, a 2018. godine objavio je veliki hit sa Selenom Gomez „Taki, taki“.



(Kurir.rs / Nevena Mijušković / Foto:Damir Dervišagić)

Kurir