LUNIN RIJALITI ME JE KOŠTAO BRAKA! ANABELA OTKRIVA ZAŠTO SE RAZVELA: Posle 7 godina braka sa Atijasom, ovo je PRESUDILO!

Anabela Atijas i njen suprug Andrej pre dve nedelje stavili su tačku na brak posle sedam godina zajedničkog života.

To je za Kurir potvrdila i pevačica, koja sa biznismenom iz Sarajeva ima ćerku Blankicu.



Dali smo maksimum



"Andrej i ja smo se zvanično razveli. Svako je krenuo svojim putem, mirno, bez skandala. Imamo predivno dete koje oboje volimo i zbog nje ćemo uvek biti u odličnom odnosu. Prošli smo mnogo toga zajedno, i dobro i loše. Poslednje dve godine su se desile stvari na koje nismo uspeli da utičemo i odlučili smo da je za nas najbolje da se raziđemo. Bilo je mnogo faktora koji su uticali na naš razvod", rekla je ona i dodala:

"I Lunini rijalitiji, ali i mnogo toga drugog. Nema ničeg skandaloznog u tome. Dali smo svoj maksimum da održimo brak. Andrej ima pravo na svoj život. Žao mi je jer svaki kraj braka neuspeh. Život ide dalje i mi ćemo ostati najbolji roditelji našoj ćerki."

S druge strane, Andrej kaže da mu je žao što se razveo od pevačice.



"Anabelu i dalje obožavam. Uvek ćemo biti prijatelji, ona je moje visočanstvo. Najbolja majka, žena, drug, ali, eto, nekada se ljudi ne mogu poklopiti. Trudili smo se i voleli, volimo se i dalje, ali bolje je imati dobrog prijatelja nego večitog neprijatelja", istakao je Andrej.

"Taj papir je neka vrsta opterećenja. Nikome nije svejedno. Anabelu poštujem jer je ispala prekorektna. Nije mi svejedno što nismo zvanično supružnici, ali život ide dalje, ja sam tu za nju za nju uvek, kao i ona za mene. Verujem u ljubav, ali neću imati još dece, meni su Leon i Blankica sve na svetu", kaže Andrej i dodaje da učešće njegove doskorašnje pastorke Lune Đogani u dve „Zadruge“ nije razlog bračnog kraha s Anabelom.



"Ja sam uz Lunu bio 24 sata. Podržavao sam je u svemu. I uvek ću to da činim. Nije taj rijaliti uništio naš brak. Ma, ništa nije uništilo, jer da je tako, mi bismo ostali u lošem odnosu. Nas dvoje odlično funkcionišemo, kao porodica i dalje. Obaveze oko deteta ću ispunjavati, i više od toga. Svaki dan se čujemo. Naravno, Anabela će imati potpuno starateljstvo nad ćerkom, jer smo se sporazumno razveli", zaključio je Andrej.



Luna Đogani prokomentarisala je razvod svoje majke za "Pink":



Ćerka će ih spajati



- Žao mi je što se tako završilo, verovala sam da će ovo biti večno, ali život je čudo i nikada ne znamo šta nas sutra čeka. Andreja sam zavolela jako i postao je član moje porodice. Drago mi je da su ostali u dobrim odnosima. Podario mi je jedno predivno stvorenje, Blankicu, i to će uvek da nas spaja. Mama ima mene zauvek i u svakom trenutku sam pored nje. Svaku njenu odluku poštujem i podržavam i želim samo da bude srećna.

Kristina Kija Kockar

NE ZANIMA ME ANABELIN RAZVOD

ija Kockar odlučna je u tome da je ne zanima ništa što ima veze s porodicom Lune Đogani.



- Probudila sam se i videla 300 poruka od novinara. Na neke sam odgovorila, a onda sam skontala da, hvala bogu, nisam u srodstvu s njima, niti prijatelj, niti koleginica da ih komentarišem. Zvanično kažem: Ne zanima me Anabelin razvod, ni Lunin nastup. Zovite Slobu, on je pozdravljao Anabelu i uzimao gaće od nje u „Zadruzi“ i vodio njenu ćerku po kokošinjcu i stepenicama. Mene je blam njihovog blama i ne pitajte me ništa više. Taj deo života je za mene završen - poručila je Kija.