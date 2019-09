NE ZANIMA ME NIKO! NEMAM NI VREMENA PORED 3 DECE DA NAĐEM JOŠ NEKOG: Anabela Atijas oglasila se posle RAZVODA, a ovo je poručila Andreju Atijasu

Anabela Atijas (44) razvela se pre dve nedelje od Andreja Atijasa, a pevačica kaže da između bivših supružnika nisu pale teške reči, niti se treća osoba umešala u njihov odnos.

Jednostavno su odlučili da na svoju ljubavnu priču stave tačku i dogovorili su se da se raziđu.

"Nije me prevario, niti smo se zbog toga razišli. Ukoliko sada ima neku drugu, to je legitimno jer je slobodan muškarac. Mi smo se zvanično razveli i on sada može da radi šta hoće", objasnila je Anabela.

"Ne zanima me niko. Imam svoju decu, svoje pačiće, i ona su centar mog univerzuma. Nemam ni vremena, ni volje, jer pored troje dece teško će moći da se uklopi još neko", kaže kroz smeh Anabela.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica se nakon života u Sarajevu vratila u srpsku prestonicu, gde će ubuduće živeti sa svoje dve ćerke, Ninom i Blankicom, dok je Luna započela samostalan život u svom stanu.

"Vratila sam se u Beograd, gde ostajem, a Andrej je stalno na putu", rekla je Anabela.

Podsećanja radi, pevačicu je njen bivši suprug Andrej Atijas zaprosio 2012. godine na žurki povodom proslave 18. rođendana TV „Pink“. Iste godine su se venčali, a 20. maja 2013. godine Anabela i Andrej su dobili ćerku, kojoj su po Atijasovoj želji dali ime Blankica. Anabela je tada podržala svog supruga u želji da devojčicu odgajaju kao Jevrejku i zajedno su krenuli na časove ladina, koji predstavljaju mešavinu španskog i hebrejskog jezika. Godinu dana živeli su u Sarajevu, ali su se vratili u Beograd jer se pevačica uželela nastupa i publike.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Alo/Foto Damir Derivšagić

Kurir