OVE POZNATE LIČNOSTI BILE SU ŽRTVE VRŠNJAČKOG NASILJA: Neki pevači i voditelji PREŽIVELI su PAKAO! Evo kako su se oni borili s NASILNICIMA!

Mnogi pevači susreli su se sa vršnjačkim nasiljem, a o tome nije lako govoriti. Anabela Atijas, Aleksandra Prijović, Kristina Radenković i Milan Stanković prisetili su se svojih traumatičnh trenutka koji su se desili u školskim danima.

Anabela Atijas istakla je da je prva u redu za borbu protiv svih oblika tiranije nad decom. Anabela je iskreno progovorila o nasilju koje je njena ćerka, Nina Đogani, doživela i dala svoje mišljenje o tome kako stati na put nasilnicima.

- Javno sam podržala “Aleksin zakon” i smatram da se delikventi trebaju kažnjavati. Ne samo oni, i njihovi roditelji. Kada sam ja imala problem sa mojom ćerkom, ja sam se obratila školi. Pogrešila sam što nisam roditeljima. Mnogi roditelji nisu u stanju da prihvate da im deca prave probleme i da su nasilnici. Išli su za mojom ćerkom i dobacivali jo: "Majka ti je ovo, otac ti je ono…". Gurali su je, unosili su joj se u lice - kaže pevačica.

Aleksandra Prijović doživljavala je neprijatne scene tokom svog odrastanja u Belom manastiru, kada su je vršnjaci u školi maltretirali zbog toga što joj je majka pevačica, a ona je volela da peva.

- Ponižavali su me, nazivali jadnicom i pevaljkom. Govorili su: "Nije ništa bolja od majke pevaljke". "Sprdali" su se na moj račun kako su stigli. U školi su, posle svakog mog nastupa, donosili snimke i puštali ih. Smejali su se na sav glas, sve sam čula i videla. Verujte da mi se, u tim trenucima, srce cepalo - priznala je Prijovićeva.

Međutim, sada kada je postala uspešna u poslu kojim se bavi, kaže da joj se ti isti ljudi javljaju sa rečima podrške, p aiako im odgovori na poruke, pevačica kaže da nije zaboravila kako su je maltretirali.

Voditeljka "Slagalice", Kristina Radenković, priznala je da se i ona susrela sa nasiljem.

- Imala sam iskustva u detinjstvu sa nasiljem. Konkretno, jedan dečko me je maltretirao. Zanimljivo je da smo se pre par godina videli u izlasku. On sada radi kao socijalni radnik, verovali ili ne... Sve sam mu sasula u lice jer je bio nasilan i mnogo me nervirao. Kao klinka sam bila štreberka, mnogo sam volela da učim, pa sam ga zbog toga jako nervirala, pa me on gađao grudvom, otimao mi sendvič. Posle cele nedelje skupljam za topli sendvič, to nikada neću zaboraviti, a on uzme, pa mi odlomi pola... To kod mene nije bilo baš strašno, ali je bolelo. Vređali su me zbog proteze, zuba, zadnjice... Deca umeju da budu zla, ali mislim da se to rešava kod kuće. Svako dete je slika svojih roditelja. Ako dete trpi nasilje kod kuće, ono će izaći i tu agresiju usmeriti na drugu decu - izjavila je Kristina.

Milan Stanković imao je teške momente u šestom i sedmom razredu Osnovne škole, kada se najradije osamljivao kući i preživljavao sopstvenu dramu.

- Pamtim šesti i sedmi razred osnovne škole, povlačenje u sebe, u svoju sobu, sopstveni svet glume i scene, gde sam mogao da budem ono što želim. Nijedno dete ovoga sveta ne zaslužuje iživljavanje svojih ispisnika. Danas, iz takvih lekcija razvijam svest, samilost i ono Hristovo: "Oprosti im Bože, ne znaju šta čine" - objasnio je pevač.

