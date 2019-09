SA NJIM JE ŽIVELA MESECIMA! Brojne lomove Lune Đogani gledao je svojim očima: A onda je i on rešio da joj stane na žulj?! Evo šta je rekao O NJENOM PEVANJU! PAKAO!

Branislav Radonić Brendon prokomentarisao je, poput brojnih drugih korisnika društvenih mreža ovih dana, pevanje Lune Đogani koja je nedavno održala svoj prvi nastup. Kako kaže, "pokušaj da postane pevačica" ovogodišnje pobednice "Zadurge" po njemu je "siromašan", a ona prema njegovim rečima "nema taj faktor iks".

On je istakao da se Luni u očima vidi da "to nije to" i da i ona to zna, pa na taj način pokazao da pripada grupi onih kojima se njeno pevanje nimalo ne dopada.

"Lunin pokušaj pevačice izgleda siromašno i bez faktora iks. I njoj se u očima vidi da zna da nije to, to", poručio je on putem društvene mreže Instagram.

Đoganijeva se ovim povodom nije oglašavala.

Podsetimo, Luna Đogani iz "Zadruge 2" izašla je kao pobednica, dok je drugoplasirani bio njen tada bivši dečko Marko Miljković. Par se ubrzo pomirio, a ona je rešila da poradi na svom novom pozivu - da postane pevačica. Branislav Radonić Brendon iz Bele kuće izašao je kao jedanaestoplasirani. Jednom prilikom istakao je da je mogao i više da se "igra rijalitija" ali da je često bio gladan, a samim tim, što se kaže, nije bio sav svoj. Brendon je na posebnom režimu ishrane, a to zbog boravka u rijalitiju nije želeo da menja. Takođe, on je svojevremeno izjavio kako je sa Luninim dečkom Markom bio u korektnim odnosima ali da je njihovo prijateljstvo bilo iz koristi.

"Nikakvih varnica nije bilo. Marko je bio miroljubiv što se tiče davanja hrane i cigareta, jer je toga bilo u deficitu. Onda smo mi počeli druženje uz kafu. Naravno da sam se ja igrao, ja sam gledao da se distanciram od njih, jer je sve to otišlo predaleko. Luna je dobijala nervne slomove... Mi smo sklopili sporazum da to bude druženje na obostrani interes", ispričao je Brendon Dušici Jakovljević gostujući u "Zadruga - Narod pita".

