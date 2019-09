ZOVITE NJEGA, VODIO JU JE U KOKOŠINJAC: Lunu optužuju da peva na PLEJBEK, a Kija surovo odbrusila kad su je pitali sa Đoganijevu! Potkačila i bivšeg MUŽA!

Luna Đogani održala je dva nastupa koje je papreno naplatila, a svi sumnjaju da je pevala na plejbek. Ovim povodom oglasila se i Kristina Kija Kockar.

Kija je više puta istakla kako je Luna Đogani više ne zanima i da ne želi da je komentariše, a ovaj put je imala surovu opasku na račun nekadašnje suparnice.

foto: Nemanja Nikolić

"Hvala Bogu, niti sam u srodstvu sa njima, niti prijatelj, niti koleginica da ih komentarišem. Ne zanima me Lunin nastup. Zovite Slobu, on ju je vodio po kokošinjcu i stepenicama. Mene je blam njihovog blama i ne pitajte me više ništa. Taj deo života je za mene završen", izjavila je Kija.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: Printscreen/Premijera

