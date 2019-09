FUDBALER PRAVI GALA ROĐENDANSKU ZABAVU U ATINI: Vranješ dovodi Cecu za 50.000 evra!

Ognjen Vranješ rešio je da napravi gala rođendansko slavlje u oktobru, povodom 30. rođendana, na kojem bi mu pevala, ni manje ni više, nego ljuta suparnica njegove bivše ljubavnice Jelene Karleuše Svetlana Ceca Ražnatović.

Fudbaler grčkog AEK, koji je u žižu interesovanja došao upravo zbog afere s malom od velikog skandala, poslednjih dana pregovara sa timom folk dive da mu bude specijalna gošća na zabavi u Atini.

foto: Ana Paunković

- Ognjen ne poznaje Cecu, nikada nije imao priliku da je upozna, pa čak ni kada je na licitaciji kupio njenu ogrlicu za 3.000 evra. Ali i pored toga, on je oduvek cenio i poštovao njen rad. Kada je bio u tajnoj vezi s Jelenom Karleušom, on je čak i njoj govorio da od svih pevačica sa estrade Ceca jedino vredi. To je Karleuši smetalo, ali Vranješ za to nije mario. Nedavno je odlučio da napravi gala rođendansku zabavu i imao je nekoliko pevača u opticaju, a prva na spisku mu je bila Ceca. Ona je profesionalac i zna se koliko traži za nastup, a pevaće najverovatnije sat vremena. Kako sam čuo, za to će biti plaćena 50.000 evra. Ognjen o detaljima pregovara s njenim menadžerima - priča naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

On kaže da će Ražnatovićeva odsesti u najluksuznijem hotelu u Atini.



- Vranješ želi da maksimalno ispoštuje Cecu. Pevačica će biti smeštena u jednom od najboljih hotela u samom centru Atine, i to u najskupljem apartmanu. Sa njom će tokom boravka da budu obezbeđenje i vozač. S obzirom na to da je specijalna gošća, Ceca bi trebalo oko ponoći da se pojavi u restoranu i da otpeva svoj blok najvećih hitova. U Atinu stižu i Ognjenovi prijatelji iz Srbije, Bosne, Belgije i, naravno, tu će biti njegovi saigrači - završava naš sagovornik.

Naša saznanja potvrdio je fudbaler.

- Ko ne želi da mu Ceca peva na rođendanu? Pregovori su toku. To je sve što imam zasad da kažem.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Cecom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.

HIT: SUSRET NA PARTIZANOVOM STADIONU Tošić i Vranješ zajedno gledali derbi foto: Marina Lopičić

Ognjen Vranješ je u tajnosti posetio Srbiju prošle nedelje. Fudbaler je iz Atine došao na večiti derbi. Slučajno ili namerno, na istom mestu je bio i muž njegove bivše ljubavnice Jelene Karleuše Duško Tošić. Njih dvojica su bili zajedno u VIP galeriji, a prvi je na utakmicu stigao Tošić. Prema rečima očevidaca koji su se zadesili na istom mestu, njih dvojica su se pravili da se ne poznaju.

- Tošić je stigao nekoliko minuta pre početka derbija, a Vranješ pred kraj prvog poluvremena. Nisam siguran da li je došao sam ili sa nekim, ali je Duško bio na jednom kraju VIP lože, a on na drugom. Sreli su se u prolazi, ali obojica su se pravili da se ne poznaju. Ognjen je prvi napustio Partizanov stadion, a onda i Tošić - priča naš sagovornik.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir