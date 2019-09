ŠAKO PROGOVORIO O SVAĐI SA DADOM POLUMENTOM! Pevač sada OVAKO govori o svom bratancu!

Šako Polumenta iskreno je progovorio o odnosu sa Dadom Polumentom, pa priznao da neko ko je iz njegovog doma ne može nikako da bude u lošem odnosu sa njim.

Pisalo se da je u lošim odnosima sa bratancem Dadom Polumentom koji uživa u vanbračnoj zajednici, jer je na brak sa veroučiteljkom stavio tačku nakon pet meseci, a Šako prvi put govori na temu rodbinskih odnosa.

- Ja ne čitam te gluposti, Dado je moj život i moja sreća. Sve što je meni iz kuće, to je meni sveto, to je moja sreća. Sve ono što polazi iz moje kuće, što je podigla moja majka i moja braća, to je moja duša - završio je Šako u emisiji "Premijera".

foto: Printskrin/Premijera

Kurir.rs, MV / Foto: Printskrin / Premijera

