MUČILI SU SE, GURALI SVE POD TEPIH I GUŠILI JEDNO DRUGO: Anabela se razvela od Andreja, a ovako je Luni Đogani bilo dok je gledala kako PUCA BRAK sa njenim OCEM!

Luna Đogani nedavno je govorila o razvodu svoje majke od njenog oca Gagija Đoganija i tome kako je to podnela.

Anabela Bukva sada se razvela od Andreja Atijasa, a Luna kaže da joj je bilo teško dok je gledala svoje roditelje kako se muče pre nego što je došlo do rastanka.

"Ja baš i nemam lepo iskustvo da prepričam. Ja sam bila veoma mala kada su oni još uvek bili u lepom i srećnom braku. Taj lep brak baš i nije dugo trajao. Više sam gledala to nešto što je bilo mučno. Trudili su se zbog mene i sestre da budu u dobrom braku, a samo je sve bivalo gore i gore. Po meni je mnogo gore kad muškarac i žena pokušavaju da sačuvaju nešto na silu, guraju stvari pod tepih, da izglade ono što se ne može izgladiti, ili, kako se kaže, da pomere zid koji se pomeriti ne može", rekla je Luna i dodala:

"Iz iskustva znam da je to mnogo gore od razvoda. Meni je samo bilo gore što sam gledala mamu i tatu kako se muče da se vole i budu zajedno. Na sve to sam osećala i krivicu misleći da je to zbog mene. Bilo mi je mnogo lakše kada su se rastali i shvatili da ne mogu zajedno.

"Najgore mi je to kada čujem da se ljudi ne razvode zbog dece. Verujute mi da je deci mnogo lepše da ih vidimo srećne nego kako guše jedno drugo. To utiče na nas, decu. Slažem se sa onim, bolje zdrav razvod nego bolestan brak", zaključila je Đoganijeva u emisiji "Magazin IN".

