DUŠICA JAKOVLJEVIĆ IMA NOVOG DEČKA: Voditeljka priznala da pomalo LIČE! A onda otkrila kako se ON oblači! HIT!

Dušica Jakovljević je gostujući u jednoj emisiji progovorila o svom emotivnom statusu, koji se, izgleda konačno promenio pa voditeljka "Zadruge" više nije sama.

- Moj muškarac voli da nosi bele košulje, pa sam prvi put obukla belu košulju u životu - dodala je Jakovljevićeva, a zatim otkrila nekoliko sočnih detalja o muškarcu koji je osvojio njeno srce.

- U novoj sam vezi i on jako lepo utiče na mene. Vratila sam neku ženstvenost sebi. Ne moram više da budem fajterka. Ima toga, naravno, još uvek u meni, ali sam dala sebi šansu da budem dama. Motivisao me je on na to, ali sam motivisala i ja samu sebe - zaključila je voditeljka u emisiji "Magazin In".

