ŠOK INTERVJU SLOBE RADANOVIĆA! Progovorio o pomirenju sa Kijom, krahu veze sa misicom, a onda je spomenuo Lunu i otkrio da li se KAJE!

Taman kad je javnost pomislila da se skrasio pored nove devojke, misice Ljubice Rajković, s kojom se nakon razvoda od Kristine Kije Kockar prvi put pojavio u javnosti, Sloba Radanović nedavno je raskinuo i tu vezu. Široj javnosti postao je poznat tokom učešća u rijalitiju „Zadruga“, a potom njegov privatni život zbog veze s Lunom Đogani, s kojom je prevario tadašnju suprugu Kiju, nije prestajao da intrigira medije. Danas deluje da mu je ipak posao na prvom mestu i dosta radi.

Da li su ti nastupi posećeni kao i nakon „Zadruge 1“, kada si bio u jeku popularnosti?

- Trudim se da moji nastupi budu vrhunski i da se prvenstveno na njima ja lepo provedem, pa onda da tu energiju prenesem i na publiku. Ona valjda to oseti i dolazi u velikom broju, što mi zaista imponuje i vrlo sam im zahvalan na tome.

foto: Damir Dervišagić

Trpiš li još posledice dešavanja iz rijalitija?

- Nekad imam utisak da to nikada neće prestati. Naravno, u znatno manjoj meri, ali su i dalje prisutni ljudi koji nešto sude, a ne zavire prvo u svoje dvorište.

Zbog čega si odbio ponudu da ponovo učestvuješ u rijalitiju?

- Ni za šta na svetu ne bih dao još jednu godinu svog života rijalitiju. Iskreno, ne znam kako bih to podneo, ni ja ni moji roditelji. Rijalitiju sam dao i previše sebe. Vreme je da se posvetim sebi i svojoj karijeri i živim život bez velikih tenzija.

Da možeš da vratiš vreme, koje stvari bi promenio i da li se kaješ zbog nečega?

- Verovatno postoje stvari koje bih rado promenio, ali pošto je to nemoguće, time se ne opterećujem.

foto: Đorđe Bukvić

Viđaš li bivšu suprugu Kiju?

- Ne viđamo se često, a nešto preterano se i ne čujemo. Drago mi je kad čujem da je dobro.

Da li bi jednog dana, ako bi se ti pitao, želeo da obnoviš ljubav s njom?

- Oboje smo krenuli svojim putem, tražimo svoju sreću. To ne može da se desi, niti bi bilo pametno. Uostalom, mi se tu ništa ni ne pitamo. Sve je zapisano kako će se odigrati.

foto: Sonja Spasić

Nedavno ste se Luna, Marko i ti zatekli u bioskopu, na samo nekoliko metara razdaljine. Kako si se osećao?

- Normalno, ravnodušno. Nisam do određenog trenutka ni primetio da su tu. Tek kad su neki klinci ispred nas počeli da se smeju i domunđavaju. Zanimljiva situacija, ali potpuno normalna. Ljudi došli da gledaju film.

Da li te nervira što se konstantno pominje tvoja prošlost?

- Pomirio sam se s tim da će se to dešavati zauvek. I kad je niko više ne bude pominjao, naći će se neki dušebrižnik da kaže nešto. Drago mi je što ljudi koji me upoznaju lično promene mišljenje o meni nabolje.

Taman se saznalo za tvoju novu vezu, ali i njoj je došao kraj.

- Nemam više devojku. Sam sam. Valjda sam tako projektovan, da ostanem sam (smeh).

foto: Sonja Spasić

Da li si ljubomoran u vezi?

- Jesam i posesivan, ali u granici normalne. Možda nekad preteram, ali ništa sad to nije zabrinjavajuće. A što se tiče grešaka, stvarno uvek idem srcem, pa tek onda uključujem mozak, ali naučio sam se na nekim greškama.

Razmišljaš li o deci, braku...?

- Naravno. To bi trebalo da bude cilj svake odrasle osobe.

Koja ti je neostvarena želja?

- Mir u duši, spokoj, zdravlje sebi i bližnjima, kao i svima na svetu. To nema cenu.

Koga na estradi smatraš pravim prijateljima?

- To je prvenstveno moj menadžer Goran Lečić, Ceca, Jovan Perišić, Dara, Aca Živanović... Nema nijedne osobe s kojom sam u svađi.

Kako se braniš od obožavateljki?

- Ne branim se uopšte. To su pozitivne devojke koje žele fotku, da mi nešto kažu, da me dotaknu. Vrlo sam pristupačan, ali ne od onih što vode u hotel posle nastupa prvu na koju nalete.

Na šta najviše trošiš novac?

- Na hranu i gorivo. Nisam neki trošadžija, ali nisam ni štekara i pare me ne čine srećnim. Da bi imao, moraš i da daš.

Šta ti je popularnost donela, a šta odnela?

- Donela mi je dosta posla, to da me ljudi prepoznaju, da me vole ili ne vole, da mi sude i da me brane, da sam nečiji miljenik, a da neko ne može očima da me vidi. Mada i ti što ne mogu očima da me vide, isto bi se rado uslikali. Odnela je privatnost, mir, običnu svakodnevicu... I to mi je krivo.

Da možeš da biraš, kojom bi se pevačicom oženio?

- Ne bih se oženio pevačicom. Ne bih to mogao da podnesem. Ima tu odličnih i prelepih devojaka, ali gledao bih da izbegnem. Bilo bi tu mnogo obaveza i malo viđanja. To ne mogu jer volim sve za sebe.

Kurir.rs/Marija Dejanović Foto: Sonja Spasić

foto: Kurir

Kurir