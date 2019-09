BIO SAM NA KORAK DO SMRTI! PČELA JE ULETELA I UJELA ME! POKUŠAO SAM DA JE ISKAŠLJANJEM! Potresna ispovest pevača kog je insekt ujeo za krajnik uživo u Šarenici

Nakon što je narodni pevač Ibro Selmanović doživeo nezgodu na snimanju emisije "Šarenica" odlučio je da se oglasi i ispriča kako je došlo do ove dramatične scene zbog koje mu je, prema njegovim rečima, život bio u opasnosti.

"Prvo, ovo ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju. Mislim da se nikada nikome to nije dogodilo. Na poziv RTS-a došao sam sa sinom na Jahorinu, odakle je program išao uživo. Izašao sam da pevam i vidim pčela ispred mene leti, kod desne ruke. Mislio sam da će otići, a nisam ni bio u situaciji da mogu da je teram, jer bi verovatno ljudi pomislili da nisam normalan, da pevam i teram pčelu", započinje Ibro priču.

"Nisam mogao ni da pomislim da će me ujesti za krajnik. Uletela je i odjednom je ujela, zagrcnuo sam se i okrenuo prema orkestru kako bih im objasnio da ne mogu da nastavim. Pokušao sam kašljanjem da je izbacim, međutim nisam uopšte uspeo. Kada sam nekako završio pesmu, ljudi su sa čuđenjem gledali u mene. Odmah su me odvezli bolnicu na Palama, čim sam stigao dali su mi injekciju, priključili me na inhalator, dali neke tablete. Doktorka je rekla da sam mogao da umrem da je otišlo u dušnik. Kada sam shvatio toliku ozbiljnost svega, prestravio sam se. Tada sam se uplašio da li će sve na kraju ispasti dobro", objašnjava narodni pevač.

Tegobe, međutim, još nisu nestale.

"Kada god progutam nešto osećam žaoku u grlu. Verujte mi, to je osećaj kao da je neko uzeo mačetu i gurnuo vam u grlo", kaže Selmanović koji je dan nakon što je imao ovo nesvakidašnje iskustvo proslavio rođendan.

