MLADA SAM KAO ROSA U PODNE! RADA PRVI PUT ISKRENO O UDAJI I DECI SA HARISOM! Pogledajte kako je pevačica UŠETALA u studio! (FOTO)

Rada Manojlović gostovala je u jednoj emisiji, a tim povodom progovorila je o svojoj svadbi, o kojoj se danima polemiše.

"Mislim da se godinama piše o mojim svadbama, imaginarnim, raskidima i veridbama i brakovima i "decama". Ne znam što svi žure da me udaju. Ja sam neozbiljna, nisam ja za brak. Ja pevam nisam ja za prodaju, mlada sam za udaju. Znači mlada sam kao rosa u podne. Mislim nama je lepo ovako kako jeste, nismo sprmni da se negde "stacioniramo sa decom", da to bude baš krupna priča. Sigurno je da se i on slaže sa tim s obzirom da je negde i mlađi, i treba da proživi. Ja sam tu već...Na pola života", ispričala je Rada u emisiji "Kontravizija".

foto: Printscreen Kontravizija

Posle ovog gostovanja mnogi su primetili celulit na Radinim dugim nogama koji je bio prilično vidljiv u prekratkoj haljini koju je nosila.

foto: Printscreen Kontravizija

Kurir.rs, MV / Foto: Printscreen

Kurir