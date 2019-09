OSTALA JE TRUDNA, A FAMILIJA JE HTELA DA UBIJE NJU I DETE! Ana Bekuta progovorila o ispovesti Igorovog oca koja je UZBURKALA Srbiju: Trebalo mi je mnogo hrabrosti, a evo zašto sam sve otkrila!

Ana Bekuta, koja je u vezi sa Milutinom Mrkonjić Mrkom punih sedam godine, rekla je da je ne pogađaju priče da je Mrka vara i da u njega ima puno poverenje, ako i da se nikada nije obzirala na priče o tome kako i zašto je rodila dete u 17. godini. Kako je rekla, o tome je mnogo puta pričala i za to joj je bila potrebna velika hrabrost, skoro isto kao i kod odluke da rodi dete.

"Evo neki dan nas je nasmejala vest da on mene vara, natpisi me ne bole, a moram da kažem Milutin i ja smo uspešni svako u svom poslu. Ja dobro zarađujem, on ima svoj prihod i tu nema apsolutno nikakvog interesa. Mi ne možemo biti verniji jedan drugom nego što jesmo i bez papira. Nisam htela da se udajem za Milutina i to je bila moja odluka, a venčaniji ne možemo biti nego što smo svih ovih godina. Poštovanje, razumevanje i podrška u svakom smislu i sa moje i njegove strane i funkcionišemo kao tim", rekla je pevačica, a a onda se podsetila vremena i kada je sa 17. godina rodila sina Igora.

"Tu priču koja se opet vrti ovih dana sam ispričala kao svoju ispovest i trebalo mi je mnogo hrabrosti za to, a kamoli za rođenje deteta u 17. godini u to vreme i u tako maloj sredini gde sam živela. Mene nikada nije zanimao svet, uvek sam se držala one: "Tiha voda breg roni". Nije me zanimalo tada da li sam hrabra zanimao me život i htela sam da mladim ženama koje su prolazile kroz sličnu situaciju kažem da ko zna zašto nam se takve stvari dešavaju i da samo pratimo svoje srce i da svoje biografije pišemo sami. Nisu me zanimale priče drugih. Jedini koji imaju pravo da kažu nešto je moja porodica.

foto: Damir Dervišagić

Kako ste reagovali kada vam je sin rekao da će se razvesti?

Htela sam da saćuvam taj brak zbog unučadi ali nisam uspela i pustila sam da taj brod ide kuda je krenuo. Oni unučad Sonju i Branka zajednički vaspitaju, ali ja sam tu uvek da poguram kada zapne.

foto: Printscreen/Prva TV

