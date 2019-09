KAD PADAM TI ME ČEKAŠ DOLE SA ČOKOLADOM U RUCI: Seve podelila EMOTIVNE trenutke sa Igorem, a razlog je SASVIM OPRAVDAN! (FOTO)

Severina i Igor Kojić slave četvrtu godišnjicu ljubavi, a pevačica je emotvom objavom objasnila pratiocima zašto je njihova ljubav i dalje tako jaka.

"25.9....Kad pričam ti me slušaš, kad plešem ti se zadovoljno smeškaš, kad padam ti me čekaš dole sa čokoladom u ruci... Tvoja ljubav me čini potpunom, ali tvoja ljubav prema mom sinu me čini najsretnijom ženom na svetu. Ponosna sam na tebe, jer ti uvek izabereš stranu ljubavi. Sretno nam! Živela ljubav, jedina i najveća sila sveta", napisala je pevačica na svom Instagramu.

Objavu su mnogobrojni fanovi podržali lajkovima, pa se pridružili čestitkama koje je Severina prvo sama sebi uputila.

Kurir.rs, MV / Foto:Printscreen

Kurir