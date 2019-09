MITAR ZAVEO 30 GODINA MLAĐU, A NIKOME NEĆE DA SE PRAVDA: Mirić PRVI PUT govori o Dragani s kojom je PREVARIO ŽENU!

Mitar Mirić našao je 30 godina mlađu ljubavnicu Draganu Janićijević, a žena Suzana izbacila ga je iz porodičnog doma. Pevač je rešio da otkrije svoju stranu priče.

Folker kaže da je devojka sa kojom je snimao spot samo iskoristila njegovu popularnost.

"To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje", izjavio je Mirić u emisiji "Exkluziv" i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma.

"Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - ništa! To je deo profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to", izričit je bio pevač.

