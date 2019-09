LAKUNULO MI JE KAD SE OTAC UBIO! MORBIDNA ISPOVEST DUNJE ILIĆ: Osećam se OSLOBOĐENO, njegova devojka nas je zvala INCEST BOLEŠTINA!

Dunja Ilić priznaje da joj je laknulo što je njen otac Jovan Ilić (63) izvršio samoubistvo tako što je popio šaku tableta za spavanje.

Pevačica je rekla da je njen otac bio psihički nestabilan i da se poslednjih 10 godina mučio, kao i da joj je lakše sada.

"Izbegavala sam da se vidim s njim jer nisam želela da gledam kako propada. On je propao i mentalno i fizički. Znam koliko se mučio. Odmorio se sada. Osećam da se sada oslobodio muka. I ja se osećam oslobođeno nakon svega. Jedina stvar zbog koje krivim sebe jeste to što sam nekada bila pregruba u namerama da ga dozovem pameti. Kritikovala sam ga što je sebi dopustio neke stvari, ali bila prilično oštra. Samo sam htela da ga motivišem", priznaje Ilićeva, koja kaže da se njen otac nije ubio zbog njenog lajva i da je pre ovoga bio u Valjevu na psihijatriji i pokušavao da se ubije. Ona ističe da nikada nije bila seksualno zlostavljana od oca Joce, već da su je on i majka psihički maltretirali od pete godine života.

foto: Printscreen/Instagram

"Rekla sam da je njegova tadašnja devojka primetila da moj tata pokušava nju da napravi ljubomornom tako što je grlio mene. Imala sam 13 godina tada. Ona je za tu scenu rekla da joj izgledamo kao "incest boleština". Istina je da sam od pete godine psihički maltretirana. Moja mama je bila kao Hitler. Zbog toga se kod mene javila sumnja da su oni uopšte moji biološki roditelji jer je bilo nemoguće da se neko tako ponaša prema rođenom detetu. Ja nemam nijednu sliku iz detinjstva do svoje pete godine. Pokrenula sam temu utvrdivanja porekla putem DNK analize pre četiri meseca, ali sada to nije važno. Ne zanima me ništa što se toga tiče", kaže Dunja za beogradske medije, a onda priznaje da ne želi da dođe na očevu sahranu jer smatra da bi samo bila nepoželjna.

foto: Printscreen/Instagram

"Planiram da obiđem njegov grob u miru, onda kada niko ne bude znao da sam došla. Tada ću biti s njim i emocijama. Planiram da živim, da preživim. Znam da sam sama na svetu. Želim da se borim za sebe i boli me uvo šta će ko za mene reći. Sada je jedini cilj da ja ostanem čitava", rekla je Dunja na kraju razgovora i priznala da je ne zanima šta ljudi kažu u vezi njenih golih fotografija na Instagramu.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/K.Đ / Srpski telegraf, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir