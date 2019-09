DARKO LAZIĆ ZA KURIR O POROCIMA, ŠVALERACIJI, DIJETI: Droge sam se odrekao, ali alkohola neću!

Darko Lazić i dalje se oporavlja od saobraćajne nesreće koju je doživeo prošle godine. Pevač je u poslednjih godinu dana uspeo da promeni život iz korena - razveo se od Ane Sević, dobio sina s novom izabranicom Marinom, ali nikako ne uspeva da skine kilažu, niti da se reši glavnog poroka - alkohola.

- Za alkohol ne mogu da obećam, ali ima da se stešem do koncerta. Nećete me prepoznati. Spremam zaista spektakl.

Zašto ti je teško da smršaš?

- Što je najgore, ja ne jedem ništa. Slabo se krećem, ali poslednjih dana me ubija promena vremena. Kilaža ide nadole, i tek će. Kad god sam držao dijete, ja sam se gojio. Meni će mnogo da pomogne to što više ne pijem kao pre.

foto: Zorana Jevtić

Pa jesi li uspeo da se rešiš svih poroka?

- Nisam. Nikad se neću ni rešiti. Ali želim da razjasnim nešto. Imam dva poroka - motore i piće. Ne mogu da lažem ljude i da kažem da neću više da pijem. Naravno da ću da pijem. Rodiće mi se drugo, treće dete, a ja ne mogu da pijem. Nikad nisam bio zavisnik od narkotika. Osećam se bolje nego ikad otkako to ne uzimam. Je l’ trebalo da kažem da nisam to radio? Ne! Jesam. Sam sam jeo go*na i sam sam kriv. Nikad nisam rekao da je to dobro i ja to ne preporučujem drugima.

Ko je najviše patio zbog tvog burnog života?

- Majka.

Da li ostaješ da živiš u Brestaču ili ćeš da se preseliš u Beograd?

- Živim i živeću u svom selu. Ne želim da srećem ljude koji su bili u mom životu kad sam bio najgori. Oni su u Beogradu, i to je razlog zašto sam pobegao. Oni su na tim mestima gde bih ja išao. Hteo ne hteo, naleti neka budala i jao, problem.

To znači da si povodljiv?

- Više ne, ne želim da budem tu. To je vrlo čudna ekipa ljudi. Naporni su i ne mogu njima odjednom da kažem da sam izašao iz cele te priče i neka prođe vreme, neka oni sami zaključe da sam ja drugi čovek. Kupiću stan čisto da prespavam, ali toliko para sam uložio u kuću i mnogo mi je lepo tamo da bih pobegao odande. Znam ko je pričao da se drogiram, ali ti koji su mene olajavali su deset puta gori od mene.

foto: Zorana Jevtić

S kojim kolegama si blizak?

- Ni s kim nisam u svađi, ali znam da neki ne mogu da me smisle, a ni da me vide očima. Moj osmeh je najjače oružje.

Kako gledaš na situaciju tvoje kume Andreane Čekić, koja se verila, a i dalje je u braku, kao i njen verenik?

- Ma kakav brak, to nije brak. Kad tu nema ljubavi, je*o brak i sve. Marko joj je divan, treba da se paze. U braku su jer njen idiot i njegova idiotkinja neće da se razvedu.

Kažu da ste ti i Lukas najveći švaleri na estradi?

- Je*o estradu ako nas dvojica imamo tu titulu. Nisam bio, niti ću da budem švaler. Marina me samo zanima. Ona je majka mog sina, volim je, cenim i poštujem.

Da li je Lorena videla brata?

- Jeste, pre dve nedelje. Bila je kod mene i bata je ležao u kolicima. Ona mu je prišla, pogledala ga, nasmejala se i rekla: „Jao, tata, kako je mali, kako je smešan“ Preslatki su. Mislim da će se lepo slagati.

POSETA: DARKO LAZIĆ OBIŠAO NAŠU REDAKCIJU

Redovno čitam Kurir, napredovali ste foto: Zorana Jevtić Darko Lazić juče je posetio Kurir. Pevač je krenuo u kampanju povodom koncerta koji će 29. oktobra održati u Sava centru, a prva stanica mu je bila naša redakcija.

- Prošlo je dosta godina otkako nisam bio u gostima kod vas. Sada vidim da ste baš napredovali i redakcija vam je na svetskom nivou. Redovno čitam Kurir i sada vidim koliko se truda, vremena i novca ulaže u medijske kuće - kaže pevač.

ODLUČAN O Sevićki ni reč foto: Damir Dervišagić Darko Lazić ne želi više da odgovara na pitanja o bivšoj supruzi Ani Sević.

- To je život koji se završio i nema potrebe da pričam o tome - poručio je pevač.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić Foto: Zorana Jevtić

Kurir