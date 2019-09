ISPLIVALI DETALJI BURNOG RASKIDA ANE KORAĆ I DAVIDA DRAGOJEVIĆA: Urlao je na nju koliko je mogao, a onda se brecnuo i na Soraju?! ZELEN OD MUKE!

Ana Korać i David Dragojević navodno su stavili tačku na njihovu veliku rijaliti ljubav početkom ove nedelje, a kao glavnog krivca za krah veze on je naveo - Soraju Vučelić. Naime Ana je pre desetak dana, posle duže od godinu neviđanja, otišla u Milano kod svoje prijateljice, a Davidu se to nimalo nije dopalo, posebno zato što on nije bio ni pozvan na druženje.

Sve je bilo u redu dok Instagram nisu preplavile fotografije novih skupih krpica ovih devojaka. David je, kako se dalje navodi, odlepio jer zna da Ana to sebi nikako ne može da priušti, pošto nijedna stvar ne košta manje od 2.000 evra, a ona je slikala preko deset kesa sa garderobom.

"David je odmah pozvao Anu i urlao na nju! Vikao je kako ga njih dve prave majmunom i kako zna on vrlo dobro da te skupe krpice ne mogu same da priušte već da im to kupuju neki lovatori! Ana ga je ubeđivala kako je sve to Soraja častila i kako nema razloga da brine jer mu je verna kao pas, ali on je doživeo slom i nije prestajao da urla", pričao je izvor Staru, prenosi Srbija danas: "Onda je tražio da mu da Soraju na telefon, što je Ana uradila, pa je sočno izvređao i poručio joj da ne uvlači njegovu devojku u svoje filmove i da je pod hitno pošalje nazad u Beograd. Soraja mu je samo kratko odgovorila da treba da se leči i prekinula vezu", zaključio je on.

Ana mnogo naljutila na Davida što se usudio da napadne Soraju, pa dva dana nije htela da mu se javi.

"David je pozeleneo za ta dva dana! Mislio je da će Ana tek tada da ga prevari sa nekim lovatorom, pa je počeo da joj šalje srceparajuće poruke kako ne može da dočeka da je opet zagrli i poljubi. I ona se lako odljutila jer je shvatila da želi samo Davida koji ima mnogo kvaliteta kao čovek i muškarac. On je ubedio sebe da će joj verovati, ali se plaši da se Ani ne osladi život na visokoj nozi i skupi pokloni. On se nada da će je to proći, pošto Soraji za dva meseca ističe zabrana ulaska u Srbiju, pa ko zna šta će se dešavati kada se opet udruži sa Anom. One su ipak navikle na raskošni stil života, ali u Srbiji toga nema", dodaje izvor.

