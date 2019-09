ĐOLE ĐOGANI IZBACIO SLAĐU IZ KUĆE! Delibašićeva: Otišla sam, imali smo nesporazum! Zakačili smo, imam svoj PONOS!

Đole Đogani izbacio je bivšu ženu Slađu Delibašić iz kuće koja se nalazi na Lekinom brdu, a u kojoj je ona živela skoro godinu dana.



Posle 19 godina, otkako su se razveli, bivši supružnici ponovo su zategli odnose. Tikva je pukla pre nekoliko meseci. Navodno je Đole inicirao svađu, koja se sve više produbljivala i na kraju rezultirala time da se Slađa iseli iz kuće.

Napada ljude



Ekipa Kurira posetila je kraj u kojem je živela Delibašićeva i tamo smo saznali da ona zaista više ne stanuje u kući koja se nalazi u istom dvorištu gde je i vrtić koji je u njenom vlasništvu. Ono što je najupečatljivije jeste da komšije nemaju lepo mišljenje o Đoletu, dok su o Slađi rekli samo najbolje. Oni tvrde i da je Đogani tražio bišoj da napusti kuću koja se vodi na njegovo ime i koju je pre godinu i po dana kompletno renovirao.



- Nema ko se s njim ovde nije zakačio, uvek nađe razlog, samo zanoveta i napada ljude. Meni je Slađa pričala da s njim teško izlazi na kraj. Pre nekoliko meseci mi je rekla: „Komšija, ja više ovde neću živeti. Ako nešto treba, preselila sam se u ulicu ispod, pa me zovite, evo vam moj broj.“ Ja sam je pitao šta se dešava, na šta mi je ona rekla da se posvađala s Đoletom i da više ne može to da trpi - kaže komšija kog smo zatekli preko puta Slađine bivše kuće.

On nam je i pojasnio imovinsko-pravne odnose u porodici Đogani.

Podela imovine



- Velika kuća, u kojoj su živeli tokom braka, a kasnije je Slađa nastavila tu da boravi, vodi se na njeno ime. Ona je tu pre nekoliko godina otvorila vrtić. Ove dve manje kuće se vode na Đoleta, pa je Slađa od njega tražila da joj ustupi jednu kuću da u njoj živi, nakon što je otvorila obdanište. On joj je dozvolio. Nedavno je Đole tu kuću renovirao od poda do plafona. A kao što vidite, sada je tražio od nje da se iseli. Ne znam kako mu nije bilo žao ćerke Silvije i unuke Tije, one su ostale u toj kući, a Slađa im je bila od velike pomoći - kaže ovaj komšija.

Uputili smo se u ulicu ispod i tamo su nam rekli da Delibašićku viđaju često.



- Slađa odavno ovde ima stan, kupila ga je od Džeja Ramadanovskog, on je gradio tu zgradu. Viđam je ovde. Uvek je u nekoj žurbi, trči u vrtić, šeta unuku. Sreća njena, pa je na vreme mislila, inače sada ne bi imala gde da živi. Videla sam skoro njenu ćerku i unuku, a i auto je često tu parkiran. Ona je fina, uvek se javi - rekla nam je jedna starija gospođa.

Đole Đogani

NAŠLA JE STAN JOŠ PRE DVE GODINE

Đole Đogani tvrdi da je sa bivšom ženom i dalje u odličnim odnosima.

- To nije istina. Tamo je sada vrtić, a ona je još pre dve godine našla stan. Odakle ti ta glupost? Mi smo u dobrim odnosima. Ko ti je to rekao? - izjavio je denser za Kurir.

SELIDBA SLAĐA SVE POTVRDILA Zakačili smo se, a ja imam svoj ponos Pozvali smo Slađu i ona je potvrdila da više ne živi u Đoletovoj kući.

- Otišla sam iz te kuće, imali smo neki nesporazum. Zakačili smo se bez veze. Pokupila sam se i otišla. Ne želim da mi se neko tako obraća, imam svoj ponos. Uspela sam i to sam mu dokazala i kada sam otišla od njega. Ja sam tamo ostajala zbog Silvije, ta kuća meni nije ništa predstavljala. Idem kod ćerke i unuke, ali one više dolaze kod mene. Nisam ljuta na Đoleta. Kada ga sretnem, javim mu se, ali više nismo prisni kao pre, da se poljubimo. Tu kućicu smo prvo kupili u braku. On je uzeo drugi deo, renovirao ga i rekao: „Evo, budite ovde, blizu ste vrtića, da ne budete odvojene.“ To nije dugo trajalo. Jednostavno ne može da shvati neke stvari. To je njegov problem, nije moj. Što se mene tiče, nisam ljuta, živim svoj život, radim, borim se. Tu se vidi veličina čoveka. Ako imaš nesporazum, treba da pričaš. Ja sam ipak majka tvoje dece. Mi smo sve to zajedno stvorili u braku i lako je nastaviti i praviti i raditi. foto: Dragana Udovičić

