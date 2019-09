OSEĆAM SE KAO DA MI JE NEKO UMRO! Anabela Atijas kroz suze progovorila o razvodu sa Atijasom, kroz šta je sve prošla i šta joj NAJTEŽE pada!

Anabela Atijas pre dva meseca razvela se od Andreja Atijasa s kojim je bila sedam godina u braku. Njih dvoje su papire za razvod potpisali pre mesec dana, iako već dva meseca ne žive zajedno.

"Ovo je prvi put ovako da govorim. Postoji neka neraskidiva nit između nas dvoje i uvek će postojati, iako ćemo i jedno i drugo da krenemo dalje, a on je već krenuo... Ja moram da priznam da sam danima bila kao da mi je neko umro. Nijedan me muškarac nije osvajao tako kao on", rekla je Anabela u ''Magazinu In'' sa suzama u očima.

