ŽENE SU GA OBOŽAVALE, A MUŠKARCI MU ZAVIDELI: Vlado Kalember se nekada borio sa OVIM zdravstvenim PROBLEMOM, a onda je OPTUŽIO BEBEKA!

Vlado Kalember važio za simbol lepote u Jugoslaviji, a svaka lepotica želela je da se nađe u njegovom društveu. Sa druge strane, muškarci su mu zavideli na slavi i uspehu.

Pevač sada dane najradije provodi u druženju s prijateljima i sa svojim sinom, a tradicijom dugog ispijanja kafe oduševljen je oduvek. To je njegov vid opuštanja, zabave, sticanja novih znanja i, kako kaže, prava strast.

"Ja sam kao dete bio vrlo miran. Čak sam imao problem koji danas i moje dete ima, mucao sam do neke tinejdžerske dobi. Posle se to ispravilo, skoncentrisao sam se dok sam prilazio devojkama pa je to išlo sve bolje i bolje. Totalno sam bio miran i povučen tip, bio sam neprimetan, oni koji su išli u školu sa mnom znali su kasnije da me pitaju kakav sam ja đak zapravo bio" , priznao je pevač.

"Moram priznati da mi se dugo nije dogodilo da me neko mlad zaustavi na ulici i pita možemo li da se slikamo. Kažu mi da je pesma odlična. Imao sam dosta uspešnih pesama u životu, ali naročito su drage one kada igrate kraj drugog poluvremena, a ne na početku. Na početku to očekujete, ali kako prolazi vreme, čovek shvata da da bi pesma bila uspešna puno elemenata mora da se pogodi. Neke pesme su tek kasnije postale hitovi, a u vremenu kad su nastale ne'', iskren je Kalember.

On navodi da "svako vreme ima svoje breme" , kao i da je svojevremeno bilo jako kul nositi dugu kosu i svirati gitaru.

"U to vreme je bilo kul biti u bendu, nositi dugu kosu i svirati gitaru. To je kod devojaka značilo da si veliki frajer. A ja sam oduvek želeo da budem veliki frajer", rekao je u emisiji "100posto".

Kalember u šali kaže da je Bebek "kriv" što je krenuo muzikom da se bavi.

"Svojevremeno sam Bebeku rekao da je on kriv što se ne bavim nečim časnijim, što nisam danas nekakav doktor ili poduzetnik!", seća se Kalember i nastavlja: "Pitao me Bebek zašto mu to govorim, a ja sam mu rekao da je baš na tom raskršću krenulo 'Bijelo dugme' i ja sam jednostavno znao da želim da radim isto to".

