OVO NIJE PRVI PUT DA JE POKUŠALA DA DIGNE RUKU NA SEBE? Dunja Ilić 12 dana bila je u komi! Sumnjalo se da će OSTATI INVALID, a zbog ovog imena sve vreme je imala KOŠMARE!

Nakon što je Dunja Ilić podigla sve na noge kada pokušala da oduzme sebi život, a zatim i stravične vesti da je njen otac podigao ruku na sebe, pevačica je dala obećanje da "neće na silu ići sa ovog sveta". Međutim, malo je poznato da Ilićevoj ovo nije prvi put da pokušava ovako nešto, što i te kako brine sve njene fanove. Naime, ona je posle smrti partnera bila toliko utučena, da je aktivno pomišljala i sama na najgore.

"Nakon nekih stvari koje su se izdešavale, u naboju smrti mog partnera i tako dalje, ja sam pokušala da izvršim samoubistvo", počela je ona u emisiji "Inspiracija dana, inspiracija noći", pa nastavila: "Dvanaest dana sam bila u komi i bilo je 80 posto šanse da neću preživeti, a 20 posto šanse ako preživim da ću biti invalid do kraja života ili ću prosto morati opet da učim da govorim. Međutim, nekim čudom, ja sam se probudila i nakon nekih 25 dana sam bila u dobrom stanju i fizički i psihički da sam čak i otputovala. Deset dana pre samog mog pokušaja samoubistva ja se uopšte ne sećam šta se dešavalo u mom životu. Prosto imam amneziju. Pitala sam psihijatre i doktore u bolnici zbog čega se ja ne sećam tog perioda i oni su mi rekli da na taj način mozak štiti sam sebe od nekih stvari koje ja sada ne mogu da svarim i nemam neku potrebu da ih se sećam."

Dunja je tom prilikom otkrila i da su je, dok je ležala u komi, sve vreme mučili košmari.

"Imala sam užasne košmare tokom kome. Verovatno sam imala i krize kroz komu jer sam bila navučena na piće i tablete. Ja sam tokom kome sanjala komšiju Borka kao mi seče nogu. Juri me da mi seče nogu. Moj pas Leposava, pokojni, je bio kod komšije Borka i doktor je rekao mom ocu da ide kod mene u sobu i da mi priča lepe stvari i moj ćale je krenuo da priča - Lepa je kod Borka, ne brini i kako je on izgovarao Borko, Borko, tako je meni puls rastao do te mere da su doktori na kraju ušli i pitali ga: 'Šta govorite ćerki, dobiće devojka srčani", pričala je ona.

"Posle toga se ništa nisam opametila. Svi očekuju da se desi neka holivudska priča, da sam se ja opametila i rekla sebi ne, sada sam dotakla dno. Ne, apsolutno, samo sam odlučila da želim da prekinem sa pićem", izjavila je tada Dunja.

