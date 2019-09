IVANA KRUNIĆ O NAPUŠTANJU GRUPE LUNA: Čeda mi je davao 300 €, više bih mesečno zaradila kao prodavačica na buvljaku

Ivana Krunić, bivša pevačica grupe Luna i aktuelna učesnica „Zadruge“, rekla je da je napustila Čedu Čvorka jer je s njim zarađivala malo novca, kao i da joj je on zabranio da peva njihove pesme nakon napuštanja benda.

Prema njenim rečima, događalo se da je mesečno dobijala samo po 200 ili 300 evra kad nije bilo nastupa, što je za nju bilo neprihvatljivo. Kad je odlučila da krene u samostalne vode, Čeda se naljutio na nju i od tada je njihov odnos postajao sve lošiji, i pored toga što se ona zabavljala s njegovim sinom Mihailom Rajičićem.



- U početku je sve bilo okej, stvarno, ne mogu ništa loše da kažem. I kasnije sam ja sa Čedom imala dobar odnos. Nikad nismo nas dvoje imali problem. Nego, jednostavno, nisam mogla da prihvatim to da zarađujem malo novca, a da, s druge strane, imam dosta obaveza i pojavljujem se na televiziji. Ako već radim taj posao, koji uopšte nije lak, onda bar da zaradim pristojne pare. Dešavalo se da za mesec dana zaradim 200 ili 300 evra jer imamo samo jednu tezgu. Pa više bih zaradila kao prodavac na buvljaku - rekla je Krunićeva i dodala da su joj posao i zarada krenuli nabolje kad je napustila Lunu.

- Drugačije je kad sam radiš. Bolje mi je svakako. Mislila sam da ću imati problem da ugovorim nastupe jer mi je Čeda zabranio da pevam pesme grupe Luna posle izlaska iz grupe, ali, eto, to se nije odrazilo na moj posao - kazala je Ivana, koja je nedavno raskinula vezu sa Čedinim sinom Mihailom.

Pozvali smo njenog prijatelja Bojana Belića, koji nam je rekao da mu je Krunićeva pričala da je nezadovoljna zaradom.



- Tačno je da je bila nezadovoljna i logično je da kao samostalni izvođač više zarađuje. A što se tiče zabrane da peva Lunine pesme, mislim da je to bio dogovor između nje i Čede. Njih dvoje nisu u dobrim odnosima, ali nije bilo svađe. Jednostavno, došlo je do prekida saradnje, a kasnije i do raskida između nje i Mihaila, pa su vremenom prestali da komuniciraju - rekao je Belić.

