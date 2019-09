ZNAM DA ZVUČI RUŽNO, ALI UBIJA ME BEBA: Nadežda Biljić nastavlja sa antidepresivima i u trudnoći?! ŠOK!

Nadežda Biljić trudna je sa Tomom Panićem, a pevačica je priznala kakve joj se promene dešavaju u telu. Istakla je da će nastaviti sa terapijom antidepresivima, ukoliko za tim bude bilo potrebe.

Sada je par zakopao ratne sekire, ali Nadežda priznaje da želi da se vrati na terapiju koju je pila pre nego što je ostala trudna.

- Sada sam drugi mesec trudnoće, a nedavno sam prestala da pijem antidepresive. Kako bude odmicala trudnoća, ako se ne budem osećala dobro, mislim da ću moći da se vratim na terapiju, ali nadam se da neće biti potrebe za tim. I ptice na grani znaju da to može da šteti plodu, a ja ne želim da radim ništa što može da naškodi mom detetu. Nadam se da uzimanje lekova neće naškoditi mojoj bebi, ali svakako ću se podvrgnuti svim testovima - izjavila je Biljićeva.

- Promenila sam način života, i jako sam umorna, mislim, dete me ubija u pojam. Znam da ružno zvuči kada tako kažem, ali obara me da spavam, non-stop jedem, nervozna sam, stalno menjam raspoloženje, hormoni me drmaju - zaključila je rijaliti zvezda i pevačica koja je ipak srećna zbog bebe.

