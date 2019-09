DŽEHVA PADA ISKLJUČIVO NA MUŠKE SUZE?! Teodora ISKRENO ispričala šta se dešava kada SAMA sa dečkom GLEDA FILM! IZNENADILA!

Teodora Džehverović tvrdi da je singl, iako svi ostali iznose činjenice da se i tajno i dalje viđa sa Anđelom Rankovićem. Ona je istu priču nastavila i tokom gostovanja u jednoj emisiji, a tada je priznala da zapravo pada na muške suze, što je iznenadilo sve prisutne.

Naime, Teodora je ispričala da voli kada muškarac pokazuje emocije i da joj je to veoma važno.

- Trenutno sam singl. Kod mene se to dešava obično na prvi pogled, sve što se u prošlim vezama desilo bilo je na prvi pogled, ili ja kažem "To je to" ili on. Ono na šta ja padam je kada gledamo ljubavni film i ja zaplačem i on zaplače, to je to, kada je muškarac emotivan, to me odmah osvoji. Padam na muške suze - rekla je Teodora u emisji "Magazin In".

