BIVŠI MUŽ UČESNICE PAROVA BESAN: Ne dam Sanji ćerku! Neće mi dete gajiti prostitutka!

Milan Kresić, bivši muž Sanje Mirkov, učesnice „Parova“ koja je javno priznala da se bavila prostitucijom i da ju je u detinjstvu seksualno zlostavljao ujak, kaže za Kurir da je ona sve slagala i da to radi verovatno zarad ličnih interesa.



U subotu uveče Kresić, koji ne želi da mu se objavljuje fotografija, uključio se u program televizije Hepi i u kratkom obraćanju napomenuo da mu bivša supruga duguje novac za alimentaciju, kao i da on nije imao pojma da se bavila najstarijim zanatom. Pozvali smo ga i on nam je detaljnije objasnio svoj odnos sa Sanjom od momenta kada su se upoznali.



Sve je laž



- Prvi put smo se sreli na bazenima u Adi, ona je tamo došla s Dečjim selom. Tokom našeg zabavljanja, kada je ona već ostala u drugom stanju, upoznao sam njenu familiju, majku, ujaka i ostalu rodbinu. Tada sam čuo priču da se njena majka udala kada je Sanja imala dve ili tri godine i da je ona ostala da živi sa bakom i ujakom.

A Sanja je u „Parovima“ rekla da ju je majka ostavila u porodilištu posle rođenja, znači i to je laž! Meni je samo jednom rekla da je ujak kaznio zbog loše ocene, a sad priča da je zlostavljana seksualno. Ja u to ne verujem, mislim da sve izmišlja. Taj čovek, njen ujak, zvao me je danas, ne zna šta da radi zbog njenih laži - priča Kresić.



Posle razvoda, Milan je čuo da se Sanja bavi prostitucijom, pa je rešio da proveri te priče.



- S jednim kolegom, koji mi je i rekao za to, sa skrivenog broja smo je pozvali i predstavili se kao mušterije. Rekla nam je da možemo da dođemo kod nje u stan, opisala je šta sve radi i za koliko para. Njena tarifa u početku je bila 500 dinara, pa je kasnije više naplaćivala. Sad priča da je zarađivala 5.000 evra mesečno, a detetu nije mogla da plaća alimentaciju, dinara nije dala šest godina.

Tužio sam je i za nekoliko dana moraće da dođe na sud. Zbog nje sam imao problema i sa Centrom za socijalni rad i policijom, jer me je jednom prijavila da joj ne dozvoljavam da ćerka bude s njom preko letnjeg raspusta. Neka mi neko objasni kako da pošaljem ćerku kod nje kad znam čime se bavi? Gde da bude moja ćerka dok je Sanja s mušterijama u stanu - rezignirano kaže on i navodi situaciju posle koje više nije dozvoljavao da dete boravi kod Mirkovljeve.



Ostavila dete na ulici



- Ona je tada živela u Subotici, dete je bilo kod nje nekoliko dana. Ćerka me je zvala i rekla da ju je Sanja ostavila na ulici s nekom devojčicom, ja sam se prepao, zvao sam socijalno, policiju da joj pomognu jer je mala, imala je tada deset godina. Sanja se vratila posle dva sata i rekla da je morala da ide da polaže vozački ispit. Proverio sam i to, naravno, slagala je. Išla je da se vidi s mušterijom - zaključio je Kresić.

PORODIČNA DRAMA I OPTUŽENI UJAK SE UKLJUČIO U PAROVE

Zbog laži si završila u Dečjem selu

Budući da je Mirkovljeva prethodnih dana stalno pominjala da ju je ujak fizički i seksualno zlostavljao u detinjstvu, te da je zato završila u Dečjem selu, produkcija je njega uključila u program i dala mu priliku da kaže svoju stranu priče. Goran Stojković je neprestano ponavljao da Sanja sve laže, dok je Mirkovljeva vidno uznemirena pričala da ju je on mučio.

- Reci im kako si me terao da ti pušim k*rac, kako da ti d*kam, kako si mi ga stavljao u pi*ku. Rekao si svojoj ženi da me učiš reda kad nas je videla jednom u sobi. Svi znaju šta si mi radio. Kad je drugi ujak hteo da me zaštiti, njega si šutirao i tukao sve do izlaznih vrata, i rođenu majku si zato udario - govorila je ona, a Stojković je ponavljao da je to sve neistina.

- Ne pričaj laži, zbog toga si i završila u Dečjem selu! Ne mogu da pričam od tebe!

(Kurir.rs / Ivan Ercegovčević / Foto:Damir Dervišagić)

Kurir