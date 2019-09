NADA TOPČAGIĆ OTKRILA ŠTA POVEZUJE JELENU MAJRANOVIĆ I TANJU SAVIĆ! Ovaj snimak i dan-danas ima, a na njemu se čuje glas UBIJENE PEVAČICE!

Nada Topčagić, pevačica i prijateljica ubijene Jelene Marjanović, smatra da bi, ukoliko se zaista snimi serija o njoj, mogla da je glumi Tanja Savić. Dodala je zatim da je ona trebalo da snimi "Zlatnik" sa Jelenom, ali ju je na kraju snimila upravo Tanja.

Inače, Indi je jednom prilikom istakla da bi mogla da glumi Jelenu u seriji "Pevačica", koja će biti inspirisana životom i tragičnim krajem folkerke, ali Nada ipak na tom mestu pre vidi Savićku.

"Ne znam da li je neko samo tako prosuo priču da će snimati seriju, ali ako do toga dođe, onda bi po meni trebalo da to bude neko ko zna da peva i ko je sličnog senzibiliteta kao Jelena. Ja volim Indi, ali mislim da ona nekako nije za tu ulogu, iako je dobro poznavala Jelenu. Indi je drugačija, Jelena bila mirna, smirena, specifična", izjavila je ona, objašnjavajući zašto je Tanja pravi izbor.

Uloga koja bi njoj najbolje pristajala je, kaže, uloga prijateljice i koleginice.

"Mogla bih da igram njenu koleginicu, saradnicu i prijateljicu. Dugo smo sarađivali i meni su najpre nudili čuveni hit 'Zlatnik', koji je kasnije snimila Tanja Savić. I sada imam demo-snimak te pesme na kojem je pevala Jelena. Ali ja sam u to vreme imala dosta posla i nikako nisam stizala da to uradimo, iako me je Jelena požurivala da to uradim i govorila mi: 'Otići će ti pesma, požuri", priča Nada.

foto: Damir Dervišagić

Folkerka smatra da bi u seriji ulogu Jeleninog supruga Zorana Marjanovića najbolje odigrao glumac Vuk Kostić.

"On je idealan za ulogu Zorana", rekla je Nada.

foto: Vladimir Šporčić

Folkerka ističe da nije u kontaktu sa Zoranom, ali da i dalje kod njega stoji pesma koju je trebalo da snimi sa Jelenom.

"Ostale su neke deonice, ali mislim da sada njemu nije ni do čega. Kad sve prođe, kad bude vreme, onda ćemo videti", istakla je.

Topčagićeva je ubeđena da Zoran nije ubio Jelenu i veruje da će biti oslobođen.

"Ne mogu da zamislim da je Zoran uradio tako nešto i nadam se da će posle suđenja biti oslobođen. On je Jelenu voleo i podržavao da se vrati na scenu, što je i ona sama mnogo želela. Zato je uporno vežbala i trenirala. Ne znam ko je taj čovek i ti ljudi koji su to mogli da urade Jeleni", izjavila je ona.

Inače, snimanje serije "Pevačica" najavio je pre desetak dana poznati reditelj Predrag Gaga Antonijević, koji je izjavio da bi serija bila inspirisana životom i tragičnom smrti Jelene Marjanović. Kako se navodi, rad na seriji, koja bi trebalo da startuje u proleće, trebalo bi da počne za mesec i po dana.

foto: Vladimir Šporčić

Podsetimo, Indira Aradinović svojevremeno je izjavila da poseduje glumačke sposobnosti i da bi u potpunosti mogla da dočara Jelenin lik, jer se s njom družila i sarađivala godinama.

"S Jelenom i njenim suprugom Zoranom družila sam se od svoje 17. godine, pa sve do tragičnog događaja. Dosta vremena provela sam s njom i mogla bih verno da pokažem kakva je bila. Toliko smo vremena provele zajedno, da mogu da skinem njenu originalnu boju glasa, način na koji je pušila...", pričala je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Prinatna arhiva, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

