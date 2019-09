SUKI IZ RIJEKE RASKRINKAO UČESNICU ZADRUGE: Iva s..som plaća naklonost muškarca!

Iva Grgurić i dalje je tema broj jedan u rijalitiju „Zadruga“ zbog svojih veza s bogatim muškarcima, kojima je, kako mnogi tvrde, izvlačila novac.



Starleta iz Hrvatske, o kojoj je Kurir prvi pisao da je bila u vezi sa biznismenom iz Zagreba Marijanom Šarićem, koji ju je finansirao i, prema njenim tvrdnjama, držao zatočenu i maltretirao, otišla je korak dalje i optužila Suada Keseroviću Sukija iz Rijeke za pretnje smrću i iznudu novca.



U razgovoru za Kurir Keserović je do detalja raskirnkao starletu.

- Ta žena je patološki lažov. Tužiću je za ozbiljne optužbe. Ona je beskućnica. Pobegla je iz hotela u Opatiji jer nije imala 100 evra za noćenje, pa sam to morao ja da platim. Kada smo se upoznali preko Instagrama, tražila mi je da joj pomognem da uđe u „Zadrugu“. Žalila mi se na lošu finansijsku situaciju, da nema gde da živi, da traži posao. Govorila mi je da ju je ostavio dečko Marinko i da je napustila stan jer je našao drugu. Pitala me je da li može da dođe kod mene na more, jer kao zna da ja imam mnogo apartmana, pa bi sa drugaricom svratila. Pristao sam i objasnio da neću imati vremena za druženje. Insistirala je da dođe kad budem tu. Došla je sama i to me je iznenadilo - objasnio je Suki, koji je na prvom sastanku shvatio čime se Iva bavi.

- Ona seksom plaća naklonost muškaraca. Bila je nametljiva. Prvu noć je pokazala pravo lice: vulgarno se ponašala i totalno uništila od alkohola. Smestio sam je u apartman, bila je u lošem stanju, histerična, pijana, ispovraćana, pominjala je invalida, čas plakala, čas se smejala. Govorila je da mora da nađe novac ili je čeka opet povratak invalidu. Bio sam šokiran. Sutradan mi je otvoreno priznala da je u jako teškoj situaciji. Rekla je da ima grudi, nos, ali da joj je velika mana deformacija vilice, da operacija košta 10.000 evra. Pitala je da li joj mogu za to dati novac. Bio sam šokiran. Nepunih 20 sati nakon što smo se prvi put videli traži od mene tolike pare za deformisanu vilicu! Pitala me je da li imam nekog maksiofacijalnog hirurga koji je to voljan da kompenzuje „za druženja“ - kaže Suki i dodaje da je na sve načine pokušao da je istera iz apartmana uz izgovor da je špic sezone i da je sve rezervisano.

- Kada je shvatila da joj neću dati pare, promenila je ploču: počela je da mi preti, govorila je da će mi zvati devojku, da će mi se u*rati u život. Bio sam u šoku! Ignorisao sam njene pozive, da bi usledili pozivi sa sakrivenih brojeva i pretnje i ucene. Opomenuo sam je da ne ucenjuje jer se za to ide u zatvor. A njene tvrdnje da sam tukao i silovao devojke su stvarno smešne. Ja sam omiljen kod žena, žene poštujem i lud sam za njima - završava Suki.

O BIZNISMENU

MARIJAN NEĆE DOZVOLITI DA GA BLATI

Suki kaže da Ivin bivši ljubavnik Marijan Šarić neće dozvoliti da javno kalja njegov ugled.

- Rekla je da ju je čovek od 60 i nešto godina u invalidskim kolicima prisiljavao na nešto - nakon toga, optužbe na moj račun. Iva mora biti svesna da joj gospodin Šarić neće dopustiti tek tako da ga blati, imaće velikih problema! Optužila je čoveka za nasilje, da ju je snimao, držao zatočenu. I to sve samo da opere sebe što ide s muškarcima isključivo za novac. Njenoj priči ne veruje niko, pa on može da bira koju želi! Njen ceo život je usmeren da preko muškaraca dođe do novca - kaže on.



