MARIJA KULIĆ PROTIV ĆERKINE DRUGE TRUDNOĆE: Žalosno je da Miljana rodi Zolino dete

Marija Kulić ne podržava ćerku Miljanu da rodi drugo dete. Nišlijka je pred ulazak u „Zadrugu“ zatrudnela sa dečkom Lazarom Čolićem Zolom, a to je saznala pre dva dana.



- Razočarana sam. Nije bila u braku ni sa jednim ni sa drugim. Kukala je da je ne voli, a sad ima želju da rodi dete. Ja više nemam snage, rekla sam da ovo moje zlato treba da poraste, izmenjale se dadilje, Miljana ni mesec dana ukupno nije bila s njim kako treba - rekla je Marija i nastavila:



- Mislim da između Zole i nje nema ništa. Svaki dan mi se žalila, kukala mi šta je uradio, da je ne voli. Kad su izašli iz „Zadruge“, pričala mi je da dete plače i da to Zola ne može da sluša i da je bacio Željkova kolica. Sad čovek hoće dete. Ovo nije trebalo da se desi, greota, ali još žalosnije bi bilo da se to dete rodi.

Otišla je da vrati stvari, a došla je trudna. Ni jedan ni drugi nisu normalni. Zamisli ti njih dvoje sa Željkom i detetom bez mene. Ovo nije za nju, psihički ne bi mogla da iznese. Šta da ti pričam kad sam ja s njom bila u porođajnoj sali. Ponovo da me sve to čeka? To što kažu novi život, sve je to lepo, ali to nije za nju. Ima još pet nedelja da razmisli šta će da uradi - ispričala je učesnica „Zadruge“.



