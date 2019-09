MAJKA MU JE REKLA DA SE SKLONI I TAKO JE SAČUVAO DUŠU! Milan Stanković o ovome nikad pre nije pričao: Pevač plaćao svoju SLOBODU!

Milan Stanković privukao je ogromnu pažnju javnosti čim se pojavio na muzičkoj sceni. Međutim, u čitavom "ludilu slave" bilo m uje teško da sačuva sebe. Tada, poslušao je savet majke da se skloni ako treba, i tako je i napravio pauzu koja m uje svakako bila potrebna.

"Mama mi je rekla: 'Napravi, sine, pauzu, sačuvaj dušu'. U vremenu ludila i hiperprodukcije da biste bili inspirisani i napravili nešto što zaista vredi to i ima smisla. Odlučio sam da se malo odmorim i radim na novim projektima", iskren je bio Milan.

Na pitanje da li to znači da je nekada morao da "proda i dušu" zarad uspeha, objasnio je:

"Moja duša nije na prodaju. Ja sam primer da ne treba pristajati na prodaje. Pre sam plaćao svoju slobodu nego prodavao dušu."

Kako nije želeo da pravi kompormise po svaki cenu, Stankovića je to umelo da košta.

"Svako ima svoju karmu, vrednost i težinu. Sve je to srazmerno onome koliki ste", istakao je pevač.

On je, inače, pauzu iskoristio da uradi nešto dobro za svoju karijeru.

"Ono što mene raduje osim pesama i novog imdiža jeste novi koncept nastupa. Napravili smo audiciju koja će uskoro biti emotivana za DJ-ve i pevačice koji će me pratiti na nastupima", ispričao je Milan.

O njegovom privatnom životu posle raskida od pevačice Radmile Manojlović ne zna se mnogo. Milan uspešno krije taj deo intime, pokušavajući da u ljubavi uživa daleko od očiju javnosti.

"Nije da se Rada i ja nismo krili od medija. Želeli smo, ali su nas drugi odavali. Kada hoćete da sačuvate vezu i svoj privatan život vi to možete da izvedete na koji god način - iskreno je rekao Stanković.

Pevač prepoznatljivog stajlinga često je bio na meti predrasuda, no njega to previše ne tanigra.

"Pre deset godina, kada sam se pojavio, to je stvarno bilo teško. Ako ništa drugo, otvorio sam put svim današnjim klincima koji se pojavljuju po šou-programima, te vlogerima, da mogu tako da izgledaju. Ja sam video kako je to u svetu izgledalo pre deset godina. Mi samo kaskamo za svetom. Ja sam samo ispred naše današnjice", smatra on.

Ipak, uprkos tome, imao je razloga da ne ode van Srbije.

"Nisam otišao u inostranstvo zato što sam imao ugovor i takmičenje na Evroviziji. Ali to me nije sprečilo da odem sa fan klubovima koji su mi pomogli da osmislim Tokio trilogiju. Imam fanove u Tokiju, Poljskoj... Ima ih na sve strane. Kao lik sam internacionale."

Stanković smatra da nema ko da ga nasledi, iako ima dosta zanimljivih likova na današnjoj muzičkoj sceni.

"Glupo je reći da nemam, jer će ispasti da niko ne valja iako mnogi valjaju na svoj način", smatra Stanković.

Inače, iako nosi prsten na ruci, Stanković nije spreman da uskoro izgovori sudbonosno "da".

"Nije verenički prsten. Ja ne verujem u papire i zavetovanje. U današnjem vremenu kada je sve promenljivo i nesigurno."

