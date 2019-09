SANIJA TRIK FX UMALO UBILI ZBOG SLAĐE DELIBAŠIĆ?! Posle žestoke svađe izbacio ju je iz kola na auto-putu! Ivan Gavrilović rešio da PROGOVORI!

Sani i Natalija Ibraimov, aktuelni učesnici "Zadruge 3", prekinuli su druženje i kontakt sa Slađom Delibašić jer su zbog nje, navodno, frontmenu grupe Trik FX opasni kriminalci pretili ubistvom, saznaje Kurir.

Nekadašnji prijatelji, čije poznanstvo datira još iz devedesetih, kada su zajedno igrali u Đogani fantastiku, završilo se na vrlo ružan način, o čemu nijedna strana ne želi da priča u javnosti. Bračni par iz straha za sopstveni život ne sme da pominje Delibašićevu u medijima, što je Natalija jednom prilikom i napomenula novinaru Kurira u neformalnom razgovoru, tvrdeći da su ih zvali kriminalci i rekli da će ubiti Sanija ako priđe Slađi. S druge strane, Delibašićeva odbija da komentariše njih dvoje, smatrajući da im je to besplatna reklama. Šta se zapravo desilo, ko je kome i zašto pretio, otkrio nam je Ivan Gavrilović, čovek kojeg možemo nazvati dežurnim estradnim hroničarom i prijateljem zaraćenih strana.

"Slađa je najbolja osoba na estradi, to vam garantujem. U toj priči ona je jedina izigrana i prevarena, a ispričaću vam i kako. Pre nekoliko godina, Slađu su zvali iz Švajcarske da nastupa tamo, pa je ona pitala vlasnika kluba da li s njom mogu da dođu i Sani i Natalija, jer tada uopšte nisu imali tezge. Želela je da im pomogne, kao prijatelj. Tako su njih troje otišli zajedno, Sani je vozio auto. U Švajcarsku su došli dan ranije i smestili se u hotel, gde su Natalija i Sani upoznali nekog našeg čoveka koji ih je pozvao da to veče pevaju u njegovom klubu. Oni su to prihvatili, ali su otišli krišom, da Slađa ne zna, nisu hteli da je pozovu da peva s njima", priča Gavrilović i dodaje da je Delibašićeva za tu prevaru saznala sutradan.

"Slađa je to čula, ali nije htela da im pominje ništa dok nisu završili taj zajednički nastup. Kad su krenuli kući, mislim da je to bilo negde u Mađarskoj na auto-putu, ona im je rekla: 'Što vas dvoje niste rekli da ste imali nastup i u petak uveče? Ne razumem, čemu takvo ponašanje? Ako sam vas ja dovela da radimo zajedno, onda je bio red da me bar pitate da li želim i ja s vama da nastupam, a ne da se krijete od mene.' E onda je Sani rekao Slađi: 'Znaš šta, svako nek se bori za sebe.' Tu je došlo do ozbiljne svađe i na kraju je Sani valjda izbacio Slađu iz kola na auto-putu. Ona je morala da zove nekoga da dođe po nju, ma haos. Zamislite tu pokvarenost, ona im namesti tezgu, a oni je prevare i još je izbace iz kola. Ne mogu da garantujem, ali mislim da je Natalija izmislila priču da Slađa preti Saniju ubistvom da bi opravdala razlog zašto ne pričaju s njom. Ovako su napravili žrtve od sebe, a zapravo je suprotno", rekao je Ivan.

Delibašićeva je potvrdila da ne razgovara s Natalijom i Sanijem, ali tvrdi da im nikada nije pretila.



"Ja nekome pretila smrću (smeh)? Ma dajte, molim vas, dokle su ljudi u stanju da idu sa izmišljanjima. Tačno je ovo da su Sani i Natalija mene prevarili i da zato ne pričamo, ali šta imam od toga što ćete vi sada objaviti istinu? Ima boga i svi ćemo dobiti ono što zaslužujemo! Eto, ja u to verujem, u božju pravdu", zaključila je Slađa.

GAVRILOVIĆ OTKRIVA Saniju je pravo ime Sami! foto: Instagram Posle žestoke rasprave između Ivana i Sanija u "Zadruzi", kao i uvreda na nacionalnoj osnovi, dugogodišnji prijatelji su ipak prevazišli sukob i pomirili se. Tome je doprineo Natalijin ulazak u rijaliti, pa su natenane sve troje rekli šta misle i na kraju izgladili odnose. Međutim, to Gavriloviću ne predstavlja problem da nastavi s provokacijama na Sanijev račun. Nedavno je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj je spomenik majmunu Samiju u beogradskom zoološkom vrtu, a kao objašnjenje za taj postupak rekao nam je:

"Saniju je Vuk Bojović za života podigao spomenik. Šta, niste znali da je Sanijevo pravo ime Sami? E pa proverite, ja nikad ne lažem", rekao je on.

Proverili smo. U ličnoj karti frontmena Trik FX zaista piše da se on zove Sami Ibraimov.

