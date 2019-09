SA ANDREJEM JE SVAKODNEVNO U KONTAKTU, A EVO ŠTA KAŽE O NJEGOVOJ NOVOJ DRAGOJ! Anabela tvrdi da će tako zauvek i biti: Što da ne, jedan je život!

Anabela Atijas viđena je večeras na proslavi rođendana Marka Miljkovića, dečka njene ćerke Lune Đogani. Ona je istakla da se oseća dobro i da uživa u lepom vremenu i društvu. Na žurku je došla ruku pod ruku sa Blankicom, koju je dobila u braku sa Atijasom, a nove detalje razvoda nije joj bilo teško da otkrije. Kako kaže, ona i Andrej u svakodnevnom su kontaktu, a dobar odnos bivših supružnika zauvek će, tvrdi, takav i ostati.

"Ja sam to već rekla... Vreme će da učini svoje. Trajaće još, to je normalno. Hvala Bogu, imamo prijatelje jedni u drugima, tu je Blankica koja je neraskidivi spoj i idemo dalje, što da ne... Život je jedan", objasnila je Anabela.

"U svakodnevnom smo kontaktu! Imamo divan odnos, imamo prioritet, znamo što smo dobili to dete - iz ljubavi, i ostaće tako do kraja života, zajedno ćemo da je odgajamo. To sam želela i sa Lunom i Ninom i uvek sam se trudila da i sa njihovim ocem budem u dobrim odnosima, davala sam svoj maksimum. Tako će biti i ovog puta, ovog puta sigurno još bolje i jače jer znam da on to isto podjednako želi, uvek je i želeo i hvala mu na tome", istakla je Anabela, koja nije želela da pridaje pažnju glasinama o njegovoj novoj izabranici.

"Ne komentarišem, to je njegov život, njegova stvar", kratko je rekla ona.

Trenutno, pevačica je "solo igrač".

"Ne planiram stvarno ništa, kad bude trebalo desiće se sve, s razlogom. Onaj gore vodi pravim putevima, pravi planove... Strpljen, spašen. Evo, Lunči je krenula na velika vrata, sad i Marko, valjda sam ja sledeća", istakla je nasmejana pevačica, pa ponovila da ništa "senzacionalno" nije stalo na put njenoj bračnoj sreći, te da je ta odluka donesena zajedničkim snagama.

"Nema nikakve senzacije. Udaljavanje, kao u svim brakovima. Nema treće osobe, nije ni postojala... Jedan korektan razlaz", zaključila je ona.

