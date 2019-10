LUNČI SMO POPELI NA TRON, A SA DRUGE STRANE JE PROPAST JEDNE VEZE! ANABELA OPET O BRAKU SA ATIJASOM: A onda je pomenula svog POKOJNOG BIVŠEG dečka! JEZIVO!

Anabela Atijas više puta nakon razvoda komentarisala je svoj propali brak sa Andrejem Atijasom, a iako joj je žao zbog propale veze, kaže da je vredelo truda da se Luna Đogani popne na "pobednički tron".

- Lunin uspeh je i naša borba, tu stavljam i Andreja, to je njegova zasluga i to velikim delom, bili smo tim koji je prošao kroz Zadrugu, iako nismo bili učesnici. Od Blankice, Nine koja je bila u nezgodnim godinama, koja je tinejdžerka... Svi smo učestvovali u tome da ona dođe na taj "tron", zaista je zaslužila da bude na njemu. Bez obzira što je sve na kraju ispalo ovako, da je sa jedne strane tron, sa druge strane, da kažem, je propast jedne veze. Podržavajući Lunu, mislim da nije ni meni, ni njemu žao, bez obzira što smo se umorili - rekla ja pevačicina majka.

- Vreme je radilo za nas, nije to bilo preko noći, ni neka nagla odluka, to je bilo procesuirano i postepeno. Ni malo nije lako, ni za pohvalu, jedna porodica je ponovo rasturena. Ne znači da nećemo biti najbolji prijatelji, bolji nego u braku, zarad svog deteta koje je predivno i koje to zaslužuje - objasnila je Anabela.

foto: Damir Dervišagić

Onda je pomenula i svog pokojnog dečka, pa istakla da i dalje veruje u ljubav baš zato što je pored svih krahova, ostala dosledna sebi.

- Najmanje je ljubav ugašena, mi smo pod pritiskom od kada smo zajedno. Borili smo se kao lavovi, ali se izgubila ta neka bliskost, ta neka energija, kao da su se udaljile dve duše. Jedna ide svojim putem, druga svojim, znaš ono kad bežiš od toga da priznaš da to ne treba da bude kako jeste, već da će on biti srećniji tamo negde, da mene negde čeka moja sreća i verujem u to. Ne prihvatam da je to to u mojih 45 godina i ljubavnih krahova koje sam imala od pokojnog dečka pa do sad... To nije patetika, radujem s svemu što me čeka i ponosna sam na svaki trag i ožiljak koji nosim, a ostala sam dosledna sebi - rekla je Anabela.

foto: Printscreen/Ig

