EKSKLUZIVNO! ACI PROPALA TURNEJA, IZGUBIO 100.000 EVRA: Lukasu zabranili ulazak u Australiju!

Aca Lukas ostao je bez 100.000 evra jer su mu Australijanci ukinuli vizu koju je regularno dobio 28. maja. On je juče trebalo da sa svojim bendom krene na turneju u Zemlju kengura, ali je put morao da otkaže.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, problem je nastao jer je naknadnom proverom utvrđeno da je krivično osuđivan, a on je u prijavi napisao da nije.

- Sve je bilo spremno za Acinu turneju po Australiji. Karte u lokalima gde je trebalo da peva već su prvog dana rasprodate, avionske karte kupljene, hoteli bukirani. Sve je bilo organizovano na najvišem nivou.

Tri koncerta

- Lukasova turneja s njegovim bendom trebalo je da počne i da se završi u Sidneju, a u međuvremenu je bio predviđen i nastup u Melburnu, i to u glamuroznom paviljonu u Kensingtonu - kaže naš izvor, koji navodi da je problem nastao jer je Lukas pogrešno odgovorio na pitanje u aplikaciji:

- Došlo je do zabune, u delu gde je bilo pitanje da li je krivično osuđivan, Lukas je stavio da nije jer je mislio da se pitanje odnosi na to da li je trenutno krivično gonjen. Ne govori perfektno engleski, pa je zbog toga i nastao problem. On je odgovorio sa „ne“ jer se protiv njega ne vodi nijedan krivični postupak, a poznato je da je bio krivično osuđivan na 10 meseci uslovno kada je priznao krivicu za nasilje u porodici.

Jedino što je ostalo pod znakom pitanja jeste kako to da su mu i sa takvim odgovorom Australijanci odobrili vizu 28. maja, a poništili je 25. septembra, o čemu je on obavešten dan kasnije, samo pet dana pred odlazak na put. Šta se zapravo desilo, ne zna se, ali sam siguran da će Lukas sa svojim timom pokušati da dobije odgovor na pitanje zašto mu se ukida uredno dobijena viza.

Dokumentacija

Kako saznajemo, Lukasov menadžment čini sve da se odluka o poništenju vize ukine i da se Aci dozvoli ulazak u Australiju. Nadaju se da će to uspeti tako što će priložiti dodatna dokumenta i dokaz da se trenutno ne vodi nikakav krivični postupak protiv pevača.



- Verujemo da će se sve završiti na najbolji mogući način. Aca se raduje tom putovanju jer je uvek tu za svoju publiku. U Australiji je već nastupao i sve se završilo u najboljem redu. Ljudi ga jako vole i baš je bio srećan što je sve rasprodato u rekordnom roku. Ispoštovaćemo sve što ambasada traži, radimo na tome da se ova birokratska situacija reši - poručuju iz Lukasovog tima.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i s pevačom, ali on nije bio dostupan za komentar.

