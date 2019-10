KRIZA POSLE 14 GODINA ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA: Rastali se Elena i Jugoslav Karić!

Elena i Jugoslav Karić rešili su da se raziđu, i to nakon četrnaest godina braka, ekskluzivno saznaje Kurir Stars. Naime, dizajnerka enterijera i naslednik imperije Karić supružnici su samo na papiru jer još nisu pokrenuli brakorazvodnu parnicu. Prema rečima našeg dobro obaveštenog izvora, inače bliskog porodici Karić, milioni su u pitanju i zbog toga su odlučili da sačekaju s papirologijom.

Elena je nedavno bila gost na reviji svoje majke Verice Rakočević u Beogradu, ali bez muža, a pošto i na putovanja širom sveta takođe odlazi sama, sumnja u njihov brak postala je još jača.

- Njih dvoje više nisu zajedno, ali su ostali u odličnim odnosima. Poslednjih meseci im nije išlo i odlučili su da se raziđu. I jednom i drugom je to teško palo, ali čini mi se da je Jugoslavu teže. On i dalje priča prijateljima o Eleni, pokazuje njene slike. Iako mu na to odgovaraju da može da ima koju god poželi, on još celu situaciju doživljava traumatično. Inače, i milioni su upleteni u celu priču. Imaju veliku kuću u Beogradu, kao i imanje na Kosmaju, koje ona obožava. Šuška se da će imovinu podeliti tako da Eleni pripadne kuća u prestonici, Jugoslavu imanje na Kosmaju, a da će posed u Ljutoj na Crnogorskom primorju prodati i podeliti novac. Nisam siguran da li još žive zajedno, ali Elena je uglavnom na proputovanju po svetu - kaže naš dobro obavešteni izvor.

Karićka je uvek rado govorila o svom suprugu, a najviše o tome kako su se upoznali.

- S Jugoslavom sam se upoznala slučajno, na proslavi BK televizije. Nisam imala pojma ko je on, pa sam rekla: „Što je dobar ovaj dasa“. I to je bio jedini muškarac za koga sam pitala ko je to. Najviše su provodadžisali Goran Karić i Ivana Mišković. Krili su da je Jugoslav mlađi od mene sedam godina. On me nije lagao da bi kasnije bio „čist“, samo je sve prećutao. Kasnije se pravdao: „Pa da sam ti rekao odmah, ti bi rekla: ‚Mali, pali! ‚ A ovako, kasnije, kad prorade emocije, ne možeš tek tako da me pustiš!“ I bio je u pravu, tada je već bilo kasno - već sam se upecala! - opisala je jednom Elena, koja se trenutno nalazi u Peruu, gde u poslednje vreme veoma često odlazi.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa Elenom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.

Kontaktirali smo i s njenom majkom Vericom, koja nam je kratko i ljubazno poručila:

- Znate da se deci ne mešam u život, tako da nemam komentar na takva pitanja.

talentovana za udaju SVI ELENINI BRAKOVI foto: Saša Pavlić Koki, Dado Đilas Elena Karić iza sebe ima tri braka. Početkom devedesetih godina udala se za fudbalera Predraga Peđu Mijatovića. S njim je dobila sinove Luku i Andreja, koji je rođen s cerebralnom paralizom. Svoju zajednicu okončali su burno 2001. godine. Nakon razvoda dizajnerka je započela vezu s kontroverznim biznismenom Andrijom Draškovićem, a ubrzo su dobili i sina Matiju. U međuvremenu, Elena je upoznala Jugoslava Karića, s kojim je takođe dobila muškog naslednika Simona.



Jenjava interesovanje VIŠE NE OBJAVLJUJU ZAJEDNIČKE FOTOGRAFIJE Na nedavnu reviju svoje majke došla je sama foto: Sonja Spasić Elena i Jugoslav aktivni su i na društvenim mrežama i jedno drugo i dalje prate. Međutim, Jugoslav je poslednju fotografiju sa Elenom postavio 10. januara, a kreatorka dva meseca kasnije, 22. marta. I jedno i drugo objavljuju fotografije s decom, ali više ih zajedno nema ni u Instagram storiju.

